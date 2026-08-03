Islam Makhachev a révélé au troisième round il veut battre Ian Garry

Le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Islam Makhachev, a fait une déclaration forte avant sa première défense de titre contre Ian Machado Garry. Le combattant daghestanais a affirmé qu’il voulait mettre son adversaire KO ou le soumettre avant la fin du troisième round, tout en soulignant qu’il visait un objectif encore plus ambitieux : devenir l’un des plus grands athlètes de l’histoire de l’UFC.

Dans ce combat, la ceinture de champion ne sera pas le seul enjeu : un record historique sera également en jeu. Makhachev détient actuellement, avec Anderson Silva, le record de la plus longue série de victoires à l’UFC, avec 16 succès consécutifs. Une victoire contre Garry lui permettrait de devenir l’unique détenteur du record.

« Je suis le meilleur combattant du monde »

Makhachev n’a pas caché sa confiance avant le combat. Il a expliqué qu’il ne voulait pas se limiter à ses résultats actuels et qu’il ambitionnait de laisser une empreinte particulière dans toute l’histoire de ce sport.

« Je suis le meilleur combattant du monde, mais je veux devenir le plus grand combattant de l’histoire de ce sport. Pour battre le record d’Anderson Silva, je dois vaincre Ian Garry ».

Pour le champion, le prochain résultat ne sera pas simplement une 17e victoire dans les statistiques. Il prévoit de prolonger sa série et de dominer également sur le long terme dans une nouvelle catégorie de poids.

Makhachev occupe actuellement la première place du classement UFC toutes catégories confondues. Son bilan professionnel compte 28 victoires et une défaite.

Comment le record d’Anderson Silva sera-t-il battu ?

Entre 2006 et 2012, Anderson Silva a remporté 16 combats consécutifs à l’UFC. Cette performance est longtemps restée la meilleure de l’histoire de l’organisation.

En novembre 2025, Makhachev a égalé le record de Silva en battant Jack Della Maddalena. Lors de ce combat, il a également remporté la ceinture des poids mi-moyens et est devenu champion de l’UFC dans deux catégories de poids.

En cas de victoire contre Garry :

Indicateur Résultat Série actuelle 16 victoires Record d’Anderson Silva 16 victoires Si Garry est battu 17 victoires Résultat Record individuel dans l’histoire de l’UFC

Cependant, ce record ne suffit pas à Makhachev. Sa déclaration montre que le champion veut bâtir son héritage non seulement grâce au nombre de ses victoires, mais aussi en défendant son titre dans une nouvelle division.

« Je vais le maintenir sous pression »

Makhachev n’a pas non plus caché son plan pour affronter son adversaire. Il compte l’empêcher de se déplacer librement, exercer une pression constante, le contrôler au sol et l’épuiser physiquement.

« Je vais le maintenir constamment sous pression, le contrôler, l’épuiser et le battre avant la limite. Lors de l’UFC 330, je vaincrai Ian Garry en trois rounds ».

Ce plan correspond au style habituel de Makhachev : il est très efficace pour coincer ses adversaires contre la cage, les amener au sol grâce aux mises au sol et les contrôler depuis la position dominante.

Garry se distingue toutefois par sa capacité à maintenir la distance, à se déplacer rapidement debout et à placer des contres. Le principal duel tactique du combat dépendra donc de la capacité de Makhachev à réduire la distance ou de celle du prétendant irlandais à maintenir l’affrontement debout.

Garry n’est pas un prétendant ordinaire

Ian Machado Garry occupe la première place du classement des poids mi-moyens de l’UFC. Son bilan professionnel compte 17 victoires et une défaite. Le combattant irlandais a remporté sept combats par KO et un autre par soumission.

Garry reste sur trois victoires consécutives. L’UFC a présenté ses succès contre Carlos Prates, Michael Page et l’ancien champion Belal Muhammad comme les principaux facteurs lui ayant permis d’obtenir une chance pour le titre.

Makhachev a également décrit son adversaire comme un représentant affamé et ambitieux de la nouvelle génération :

« Il a faim de victoires et veut devenir champion de l’UFC. Mais je lui suis supérieur dans tous les domaines ».

L’unique défaite de la carrière de Garry a été concédée à Shavkat Rakhmonov au terme d’un combat serré en cinq rounds. Depuis, le combattant irlandais a renoué avec la victoire et est devenu le prétendant numéro un de la division.

La première défense de Makhachev

L’UFC 330 aura lieu le 15 août à la Xfinity Mobile Arena de Philadelphie, aux États-Unis. En raison du décalage horaire, le combat principal en Ouzbékistan aura lieu le 16 août.

Il s’agira de la première défense de la ceinture des poids mi-moyens par Makhachev depuis son accession au titre.

Détails du combat Information Événement UFC 330 Combat Islam Makhachev — Ian Machado Garry Statut Combat pour le titre des poids mi-moyens Date aux États-Unis 15 août Selon l’heure d’Ouzbékistan 16 août Lieu Philadelphie, États-Unis Pronostic de Makhachev Victoire en trois rounds

Une grande promesse avant une soirée historique

La déclaration de Makhachev, qui affirme vouloir battre Garry en trois rounds, a encore accru la pression avant le combat. Le champion devra non seulement gagner, mais aussi concrétiser son pronostic dans l’octogone.

S’il tient sa promesse, il accomplira trois objectifs majeurs en une seule soirée : défendre sa ceinture pour la première fois, mettre fin au rêve de titre de Garry et battre le record historique d’Anderson Silva.

Pour Garry, il s’agit toutefois de la plus grande opportunité de sa carrière. S’il met fin à la série de victoires de Makhachev, il pourrait bouleverser en une soirée l’équilibre des forces à l’UFC.

Selon vous, le combat se terminera-t-il réellement en trois rounds ou Garry imposera-t-il au champion une épreuve éprouvante de cinq rounds ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les fans de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !