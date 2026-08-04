Islam Makhachev met fin aux rumeurs de retraite : objectif, le record

Le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Islam Makhachev, a fermement démenti les informations selon lesquelles il quitterait l’octogone après son prochain combat. Le combattant russe a déclaré qu’il prenait toujours plaisir à s’entraîner, à porter la pression du champion et à se sentir être le meilleur athlète au monde.

Surtout, Makhachev ne se contente pas d’une simple défense de titre : il peut établir un record absolu dans l’histoire de l’UFC. Il compte actuellement 16 victoires consécutives, égalant la performance d’Anderson Silva. Un nouveau succès pourrait faire de lui l’unique détenteur du record.

« C’est une fausse information » : Makhachev affirme ne pas vouloir partir

Dans l’extrait de l’entretien avec Mike Bohn que vous avez cité, Makhachev a déclaré que quelqu’un avait diffusé sans fondement l’information selon laquelle son prochain combat serait le dernier de sa carrière.

« Quelqu’un a diffusé la fausse information selon laquelle je mettrais fin à ma carrière après ce combat. Non, ce n’est pas vrai. Je veux continuer à me battre ».

Selon le champion, il est difficile de remplacer par autre chose le fait de rester au meilleur niveau, d’affronter les adversaires les plus dangereux et d’être reconnu comme le meilleur combattant du monde.

« Rester en forme, ressentir qu’on devient le meilleur combattant du monde, c’est formidable. On ne trouve rien de comparable en dehors du sport ».

Cette déclaration explique la décision de Makhachev dans un sens plus large que l’argent ou la conquête d’une ceinture supplémentaire. Pour lui, le combat est un mode de vie construit au fil des années, tandis que la préparation avec son équipe reste une partie essentielle de son quotidien.

Son prochain adversaire sera Ian Machado Garry

Le 15 août à Philadelphie, Makhachev défendra la ceinture des poids mi-moyens contre l’Irlandais Ian Machado Garry dans le combat principal de l’UFC 330. Il s’agira de sa première défense depuis sa victoire contre Jack Della Maddalena en novembre 2025, qui lui avait permis de devenir champion dans une nouvelle catégorie de poids.

Les données officielles de l’UFC présentent Garry comme le numéro un des prétendants de la division. Son bilan professionnel compte 17 victoires et une défaite. Avec 28 victoires et une défaite, Makhachev occupe toujours la première place du classement des meilleurs combattants de l’UFC, toutes catégories de poids confondues.

Les principales armes de Garry sont sa mobilité, son contrôle de la distance et sa capacité à marquer des points sans encaisser de coups. Makhachev se distingue, lui, par sa lutte, son contrôle au sol et sa pression constante. Ce combat devrait donc opposer deux styles très différents.

Une victoire laisserait Makhachev seul dans l’histoire

Avec ses 16 victoires consécutives, Makhachev égale actuellement le record de l’histoire de l’UFC. Anderson Silva avait lui aussi remporté 16 combats consécutifs dans l’octogone au cours de sa carrière.

Si Makhachev bat Garry :

il portera sa série à 17 victoires consécutives ;

il deviendra l’unique détenteur de la plus longue série de victoires de l’histoire de l’UFC ;

il défendra pour la première fois avec succès la ceinture des poids mi-moyens ;

il consolidera son statut de champion dans deux catégories de poids.

L’importance de ce record tient au fait qu’à l’UFC, chaque combat se déroule contre des adversaires de haut niveau au classement. Rester invaincu pendant longtemps exige non seulement du talent, mais aussi de résister aux blessures, à la perte de poids, à la pression psychologique et à l’analyse constante des adversaires.

Il a également battu plusieurs records chez les poids légers

Avant de passer chez les poids mi-moyens, Makhachev a marqué l’histoire de la division des poids légers. Il est devenu champion en battant Charles Oliveira et a défendu sa ceinture à quatre reprises. Il s’agit du record des défenses consécutives réussies dans la division des poids légers de l’UFC.

Il a remporté cinq combats pour le titre chez les poids légers, établissant le meilleur total de l’histoire de la division. Il a ensuite libéré la ceinture, est monté chez les poids mi-moyens et a remporté un deuxième titre en dominant Jack Della Maddalena aux points.

C’est pourquoi la déclaration de Makhachev — « nous allons battre tous les records possibles » — n’est pas une simple formule ambitieuse. Il a déjà amélioré plusieurs statistiques historiques et n’est plus qu’à une victoire d’un nouveau record.

Quand pourrait-il prendre sa retraite ?

Dans de précédents entretiens, Makhachev avait déjà déclaré qu’il n’avait pas l’intention de quitter le sport prochainement. Selon lui, il ne pourrait sérieusement envisager la retraite que lorsqu’il sentirait que les jeunes combattants de sa salle commencent à le rattraper.

Cette approche montre que le champion évalue sa condition non seulement en fonction de son âge ou du nombre de combats disputés, mais aussi de sa compétitivité à l’entraînement.

Makhachev a 34 ans. En arts martiaux mixtes, il s’agit d’une période où l’expérience atteint son apogée, mais où la récupération et les exigences physiques prennent une importance croissante. Malgré cela, les statistiques officielles de l’UFC montrent que sa série, ses défenses et son bilan global restent au niveau de l’élite.

La motivation du champion a désormais changé

Au début de sa carrière, un combattant se bat pour entrer dans le classement, obtenir son premier gros contrat ou décrocher une chance de titre. Après avoir atteint tous ses objectifs majeurs, il devient plus difficile de rester motivé.

Makhachev a reconnu ne plus avoir la même motivation qu’auparavant, mais le désir de gagner et de ne pas perdre sa ceinture continue de le pousser. Son objectif actuel n’est plus de se faire un nom, mais de préserver son statut et de monter encore plus haut dans l’histoire.

À ce stade, le risque de chaque combat augmente également. Une victoire devient un record, tandis qu’une défaite peut mettre fin à une domination construite pendant des années.

Pas une retraite, mais un combat historique en vue

Islam Makhachev a clairement exprimé sa position : il ne prévoit pas de raccrocher les gants après son combat contre Garry. Le champion veut rester au meilleur niveau, affronter les meilleurs adversaires et établir de nouveaux records.

Tous les regards sont désormais tournés vers l’UFC 330. Pour Makhachev, ce combat ne sera pas seulement une défense de titre : il représentera aussi l’occasion de battre le record historique qu’il partage avec Anderson Silva.

S’il décroche une dix-septième victoire consécutive, il répondra aux rumeurs de retraite non pas avec des mots, mais avec un résultat dans l’octogone.

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