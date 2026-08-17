Record battu : Islam Makhachev révèle les secrets de son combat contre Ian Machado Garry

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Record battu : Islam Makhachev révèle les secrets de son combat contre Ian Machado Garry

À Philadelphie, aux États-Unis, s’est déroulé l’UFC 330, un tournoi numéroté dont le combat principal opposait le champion des poids mi-moyens Islam Makhachev au prétendant numéro 1, Ian Machado Garry,qu’il a battu pour défendre avec succès sa ceinture de champion.

Après un combat acharné de 25 minutes, le champion russe a révélé les détails d’une situation dangereuse survenue au quatrième round et qui aurait presque pu entraîner un KO.

« Il m’a frappé directement au nez avec l’arrière de la tête » : l’épisode dangereux du quatrième round

Makhachev a expliqué qu’une collision particulièrement violente s’était produite lorsqu’il avait projeté le prétendant au sol (« slam ») :

« Au quatrième round, je l’ai coincé dans un angle et j’ai effectué un “slam”. Vous pouvez regarder le ralenti : il m’a violemment blessé le nez avec la tête, l’arrière de son crâne a heurté directement mon nez.

Pendant quelques secondes, ma vision s’est brouillée et j’ai vu des étoiles. J’ai immédiatement compris que mon nez était cassé ou gravement touché. Mais après le combat, les médecins m’ont examiné et ont confirmé qu’il n’y avait pas d’autre blessure grave qu’une contusion ».

La décision des juges et le quatrième round controversé

Le combat de cinq rounds complets dans l’octogone s’est terminé par une décision unanime des juges, mais des divergences sont apparues dans l’évaluation des rounds :

  • L’avis de deux juges : Sol D'Amato et Mike Bell ont attribué quatre des cinq rounds au champion en titre, sur le score de 49-46 ;

  • Le score du troisième juge : Eric Colon a estimé que le prétendant Garry avait remporté non seulement le troisième round, mais aussi le quatrième, marqué par cette violente collision, et a donné un score de 48-47.

Le record historique d’Anderson Silva battu

Cette victoire contre Ian Machado Garry ouvre une nouvelle page dans l’histoire mondiale du MMA :

  • 17 victoires consécutives : Il s’agit de la 17e victoire consécutive d’Islam Makhachev à l’UFC ;

  • Un record absolu : Grâce à ce résultat, le combattant russe a battu le record établi pendant de nombreuses années par la légende Anderson Silva pour la plus longue série de victoires de l’histoire de l’organisation, s’imposant davantage parmi les plus grands athlètes de l’histoire de l’UFC.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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