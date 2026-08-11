Quelle histoire tragique se cache derrière la salle où Islam Makhachev s’entraîne

·34·Sport
Quelle histoire tragique se cache derrière la salle où Islam Makhachev s’entraîne

Le champion de l’UFC Islam Makhachev poursuit intensément sa préparation aux États-Unis avant son prochain combat important. Le représentant russe se prépare pour son affrontement contre le célèbre combattant irlandais Ian Garry au « Nicolas Scott Catone Training Center », un complexe sportif appartenant à Nick Catone, ancien combattant de l’octogone. Cependant, peu de gens savent que derrière cette immense salle de sport se cache l’histoire douloureuse d’un père ayant perdu son enfant.

Beaucoup pensent que ce complexe porte simplement le nom d’un ancien sportif, mais ce nom rend hommage à une tout autre mémoire.

La tragédie de 2017 : la mort soudaine d’un enfant de 18 mois

Après avoir mis un terme à sa carrière à l’UFC, Nick Catone a vécu en 2017 l’épreuve la plus difficile et la plus douloureuse de sa vie. Son fils, Nicolas Scott, âgé d’à peine 18 mois, est décédé soudainement dans son sommeil.

Même après l’expertise médico-légale et l’autopsie, les médecins n’ont pas été en mesure de déterminer avec certitude la cause du décès du bébé. Après cette terrible perte, Catone a engagé une longue procédure judiciaire contre le fabricant de l’un des vaccins administrés à son fils peu avant sa mort.

De 300 à 3 000 mètres carrés : un projet dédié à la mémoire de son fils

Après avoir mis fin à sa carrière professionnelle en MMA, Nick Catone avait fondé en 2010, avec ses propres économies, une modeste salle de 300 mètres carrés. Au fil des années, il l’a agrandie à deux reprises et a également acheté les bâtiments voisins.

Après la mort de son fils, Catone a acheté un bâtiment plus grand en 2017 et a consacré neuf mois sans interruption aux travaux de rénovation. Ayant dépensé presque toutes ses économies dans l’équipement moderne, il a dû réaliser lui-même une grande partie des travaux de construction et de rénovation.

Le 8 septembre 2018 — le jour du troisième anniversaire de la mémoire de son fils décédé — Nick Catone a inauguré solennellement le nouveau complexe sportif et lui a donné, en hommage à son fils, le nom de « Nicolas Scott »

Des conditions idéales pour les meilleurs combattants : le « Nicolas Scott Catone Training Center »

Aujourd’hui, ce complexe sportif est un immense centre moderne de 3 000 mètres carrés. La salle dispose notamment des installations suivantes :

  • Deux octogones aux dimensions réglementaires;

  • De vastes tapis professionnels et des espaces dédiés à la lutte;

  • Un ring de boxe professionnel;

  • Une salle équipée des appareils de musculation les plus modernes.

C’est dans cette atmosphère de force mentale, de mémoire et d’infrastructures de haut niveau qu’Islam Makhachev prépare minutieusement son prochain grand combat dans l’octogone.

Laissez votre avis en commentaire et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Islam MakhachevNick CatoneUFCIan Garry
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un nouvel entraîneur à Metallurg : qui a remplacé Mo‘minjonov ?Un nouvel entraîneur à Metallurg : qui a remplacé Mo‘minjonov ?Aujourd'hui, 20:30Manchester City envisage Alexis Mac Allister pour remplacer RodriManchester City envisage Alexis Mac Allister pour remplacer RodriAujourd'hui, 19:54Lewis Hall veut rejoindre Manchester United malgré l’opposition de NewcastleLewis Hall veut rejoindre Manchester United malgré l’opposition de NewcastleAujourd'hui, 19:35John Barnes salue le transfert de Mohamed Salah à TrabzonsporJohn Barnes salue le transfert de Mohamed Salah à TrabzonsporAujourd'hui, 18:38Arsenal veut recruter le défenseur du FC Barcelone Jules KoundéArsenal veut recruter le défenseur du FC Barcelone Jules KoundéAujourd'hui, 18:17Ben White doit-il quitter Arsenal ? Le conseil d’une légende du footballBen White doit-il quitter Arsenal ? Le conseil d’une légende du footballAujourd'hui, 17:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)