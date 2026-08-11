Quelle histoire tragique se cache derrière la salle où Islam Makhachev s’entraîne

Le champion de l’UFC Islam Makhachev poursuit intensément sa préparation aux États-Unis avant son prochain combat important. Le représentant russe se prépare pour son affrontement contre le célèbre combattant irlandais Ian Garry au « Nicolas Scott Catone Training Center », un complexe sportif appartenant à Nick Catone, ancien combattant de l’octogone. Cependant, peu de gens savent que derrière cette immense salle de sport se cache l’histoire douloureuse d’un père ayant perdu son enfant.

Beaucoup pensent que ce complexe porte simplement le nom d’un ancien sportif, mais ce nom rend hommage à une tout autre mémoire.

La tragédie de 2017 : la mort soudaine d’un enfant de 18 mois

Après avoir mis un terme à sa carrière à l’UFC, Nick Catone a vécu en 2017 l’épreuve la plus difficile et la plus douloureuse de sa vie. Son fils, Nicolas Scott, âgé d’à peine 18 mois, est décédé soudainement dans son sommeil.

Même après l’expertise médico-légale et l’autopsie, les médecins n’ont pas été en mesure de déterminer avec certitude la cause du décès du bébé. Après cette terrible perte, Catone a engagé une longue procédure judiciaire contre le fabricant de l’un des vaccins administrés à son fils peu avant sa mort.

De 300 à 3 000 mètres carrés : un projet dédié à la mémoire de son fils

Après avoir mis fin à sa carrière professionnelle en MMA, Nick Catone avait fondé en 2010, avec ses propres économies, une modeste salle de 300 mètres carrés. Au fil des années, il l’a agrandie à deux reprises et a également acheté les bâtiments voisins.

Après la mort de son fils, Catone a acheté un bâtiment plus grand en 2017 et a consacré neuf mois sans interruption aux travaux de rénovation. Ayant dépensé presque toutes ses économies dans l’équipement moderne, il a dû réaliser lui-même une grande partie des travaux de construction et de rénovation.

Le 8 septembre 2018 — le jour du troisième anniversaire de la mémoire de son fils décédé — Nick Catone a inauguré solennellement le nouveau complexe sportif et lui a donné, en hommage à son fils, le nom de « Nicolas Scott »

Des conditions idéales pour les meilleurs combattants : le « Nicolas Scott Catone Training Center »

Aujourd’hui, ce complexe sportif est un immense centre moderne de 3 000 mètres carrés. La salle dispose notamment des installations suivantes :

Deux octogones aux dimensions réglementaires ;

De vastes tapis professionnels et des espaces dédiés à la lutte ;

Un ring de boxe professionnel ;

Une salle équipée des appareils de musculation les plus modernes.

C’est dans cette atmosphère de force mentale, de mémoire et d’infrastructures de haut niveau qu’Islam Makhachev prépare minutieusement son prochain grand combat dans l’octogone.

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