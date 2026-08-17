Débuts ratés pour Enzo Maresca et un triste antirecord vieux de 120 ans

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Débuts ratés pour Enzo Maresca et un triste antirecord vieux de 120 ans

L’aventure d’Enzo Maresca en tant qu’entraîneur de Manchester City a commencé par un coup dur. L’équipe a lourdement perdu 3-0 contre Arsenal lors du Community Shield, la Supercoupe d’Angleterre. Selon Goal.com, ce résultat a égalé un triste antirecord vieux de 120 ans dans l’histoire du club, et le technicien a reconnu la nécessité d’améliorer nettement la qualité du jeu. À ce sujet, Goal.com rapporte .

La rencontre disputée au stade Principality a commencé de manière cauchemardesque pour les Citizens. Après seulement 23 secondes de jeu, Riccardo Calafiori a ouvert le score et plongé la défense de Manchester City dans le doute. Ce but précoce a complètement changé la dynamique du match en faveur des champions en titre de Premier League.

Les détails de la défaite et l’antirecord

Avant la mi-temps, Kai Havertz a doublé l’avance d’Arsenal. En seconde période, Martin Ødegaard a inscrit son nom au tableau d’affichage et scellé la victoire 3-0 des Gunners. Cette défaite a fait d’Enzo Maresca le détenteur d’un record peu enviable : il est devenu l’un des entraîneurs de l’histoire du club à subir la plus lourde défaite dès son premier match officiel.

Selon les statistiques, un début aussi malheureux remontait à plus d’un siècle, précisément à 1906, sous la direction de Harry Newbould. À l’époque, Manchester City avait également perdu contre Arsenal, sur le score de 4-1. Cette répétition de l’histoire inquiète les supporters.

Les déclarations de l’entraîneur et les problèmes de l’équipe

Lors de la conférence de presse d’après-match, Enzo Maresca a reconnu ouvertement que le but encaissé dès les premières secondes avait déterminé l’issue de la rencontre. Selon lui, les joueurs ont tenté d’égaliser et se sont procuré trois ou quatre occasions franches avant le deuxième but, sans parvenir à les concrétiser.

Selon les données de FotMob, Erling Haaland et Phil Foden ont été isolés au milieu de la défense adverse et n’ont pas reçu suffisamment de ballons. Manchester City a tenté 12 tirs, dont 5 cadrés, tandis que son nombre de buts attendus (xG) n’a atteint que 0,8, ce qui témoigne d’une faible efficacité offensive.

Maresca a souligné que la saison ne faisait que commencer et que l’équipe devrait beaucoup travailler, même après des victoires. Selon le technicien, il faudra du temps et un travail sérieux pour que chaque ligne de l’équipe atteigne le niveau de performance attendu.

Enzo MarescaManchester CityArsenalCommunity ShieldPremier League
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Jahongir Tursunov
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