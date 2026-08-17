Officiel : le FC Barcelone et Manchester City ont trouvé un accord pour Rodri !

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Officiel : le FC Barcelone et Manchester City ont trouvé un accord pour Rodri !

Une véritable « bombe » a explosé sur le marché mondial du football. Le club catalan, le FC Barcelone a Manchester Cityun accord total concernant le transfert de son milieu défensif, lauréat du Rodri Ballon d’Or.

Selon le meilleur insider du monde, Fabrizio Romano, la direction des « Citizens » a accepté la dernière offre officielle formulée par les Catalans, et les deux parties ont trouvé un accord.

Une offre de 70 millions d’euros et ses conditions

Ce transfert est devenu la principale et la plus coûteuse cible du FC Barcelone lors du mercato estival :

  • Montant du transfert : Le FC Barcelone avait précédemment proposé pour le milieu de terrain espagnol de 30 ans 60 millions d’euros de paiement garanti, auxquels s’ajoutaient 10 millions d’euros de bonus, soit une offre totale de 70 millions d’euros ;

  • Sept années à Manchester : Rodri évolue à Manchester City » depuis la saison 2019-2020 et est devenu une figure centrale du système de l’équipe ;

  • Statistiques de la dernière saison : La saison dernière, la star espagnole a disputé 21 rencontres en Premier League et inscrit un but.

Le lauréat du Ballon d’Or, vainqueur de tous les trophées

Rodri rejoint le club catalan en champion absolu, après avoir atteint tous les sommets possibles du football moderne :

  • Sur la scène internationale et continentale : vainqueur de la Coupe du monde et du Championnat d’Europe avec l’équipe nationale espagnole ;

  • Une hégémonie au niveau des clubs : Manchester City » a remporté la Ligue des champions de l’UEFA, la Premier League à plusieurs reprises, la FA Cup, la League Cup, le Community Shield, la Supercoupe de l’UEFA ainsi que la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Ce transfert est considéré comme une étape décisive vers l’objectif de faire du FC Barcelone de Hansi Flick un grand favori, non seulement en Liga, mais aussi en Ligue des champions de l’UEFA la saison prochaine.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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