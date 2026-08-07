Manchester City prêt à rejeter l’offre de Barcelone pour le transfert de Rodri

L’un des épisodes les plus retentissants du mercato estival entre les cadors actuels de la Premier League anglaise et les grands clubs européens est en train de se jouer. Selon les informations publiées par SPORT, Manchester City a fermement décidé de rejeter la première offre officielle envoyée par Barcelone pour le milieu de terrain Rodri. Bien que le joueur espagnol ait accepté de rejoindre le club catalan et approuvé le projet de l’entraîneur Hansi Flick, un écart important subsiste encore entre les deux clubs concernant leurs exigences financières. Goal.com rapporte .

La direction de Barcelone a entamé des négociations interclubs afin de recruter le milieu expérimenté et se montre très optimiste quant à l’issue favorable du transfert. La première offre des Catalans comprend un paiement garanti de 45 millions d’euros, ainsi que 15 millions d’euros de bonus supplémentaires. Manchester City exige toutefois fermement 65 millions d’euros pour son leader et n’a aucune intention de revoir ce montant à la baisse.

Le facteur Hansi Flick et le retrait du Real Madrid

Le processus d’accord entre Rodri et Barcelone s’est nettement accéléré après l’intervention personnelle de l’entraîneur allemand Hansi Flick. La semaine dernière, le technicien s’est entretenu au téléphone avec le joueur et lui a exposé ses plans pour son avenir en Catalogne. Cette conversation a joué un rôle décisif dans la prise de décision du joueur, qui a préféré poursuivre sa carrière à Barcelone.

Dans le même temps, les chances du Real Madrid dans cette course ont diminué. Le club merengue s’était lui aussi positionné sur Rodri, mais son offre de 40 millions d’euros n’a suscité aucun intérêt sérieux chez le joueur et ses représentants. L’agent du joueur, Pablo Barquero, a expliqué la situation lors d’une interview accordée à l’émission de radio El Larguero : "Comme le Real Madrid a agi de manière respectable, Rodri leur a clairement fait savoir qu’il avait décidé de rejoindre Barcelone."

L’avenir du transfert et la position des parties

La direction de Manchester City ne bloque généralement pas le départ des joueurs qui souhaitent partir de leur plein gré. Toutefois, le club anglais entend empêcher que la valeur du joueur de 30 ans soit sous-estimée. Si le directeur sportif de Barcelone, Deco, et la direction du club ne parviennent pas à satisfaire pleinement les exigences financières des Anglais, le transfert pourrait échouer et d’autres prétendants pourraient revenir dans la course.

Pour l’instant, Rodri et ses représentants se sont mis entièrement d’accord avec le club catalan sur les conditions du contrat. Tout dépend désormais de la capacité de la direction de Barcelone à accepter les exigences financières de Manchester City. Ce transfert devrait rester l’une des principales intrigues du football européen jusqu’à la clôture du mercato hivernal ou estival.