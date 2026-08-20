João Cancelo s’est retiré furieux vers les vestiaires après la présentation de Barcelone

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João Cancelo s’est retiré furieux vers les vestiaires après la présentation de Barcelone

Le défenseur du FC Barcelone João Cancelo n’a pas pu participer à la présentation collective de l’équipe avant le traditionnel match du Trophée Joan Gamper et, très mécontent, s’est dirigé vers le tunnel du stade. Cet incident inattendu a surpris les supporters et les membres de l’équipe. Goal.com en fait état .

Selon les informations publiées par GOAL.com, des retards administratifs liés aux documents du joueur portugais l’ont empêché d’entrer sur le terrain pendant la présentation. Cancelo attendait dans le tunnel du stade de sortir avec ses coéquipiers, vêtu du numéro 2, mais le programme a été modifié, la procédure d’enregistrement n’étant pas terminée.

Obstacles administratifs et questions contractuelles

Il s’est avéré que le club saoudien d’Al-Hilal était parvenu à un accord avec João Cancelo pour résilier prématurément son contrat, qui devait prendre fin à la fin de la saison. Le joueur devait devenir agent libre en renonçant aux salaires restants, mais les derniers documents officiels du transfert n’ont pas été finalisés à temps.

Les dirigeants du club avaient prévu de présenter Cancelo aux supporters comme l’un des principaux membres de l’effectif pour la nouvelle saison. Cependant, en raison de retards bureaucratiques inattendus, le défenseur était toujours officiellement considéré comme un joueur d’Al-Hilal. Le projet n’a donc pas pu être mené à bien, ce qui a provoqué sa colère.

Les autres projets du club et les nouveaux transferts

Alors que la participation de Cancelo à la présentation était annulée, une autre recrue du club catalan a attiré l’attention grâce à l’accueil enthousiaste qui lui a été réservé. Le milieu de terrain espagnol Rodri, arrivé de Manchester City pour 65 millions de livres sterling et engagé pour quatre ans, a été chaleureusement accueilli par les supporters dans le stade du club.

Rodri est arrivé en Catalogne avec un immense prestige, notamment après avoir remporté le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde 2026. Il était également déjà bien connu des supporters locaux, puisqu’il avait joué pour cette équipe en prêt durant la seconde moitié de la saison dernière ainsi que lors de la saison 2023-2024.

Désormais, la direction et le staff technique de Barcelone concentrent toute leur attention sur le début de la nouvelle saison de Liga. En coulisses, les responsables du club travaillent activement à régler rapidement les derniers problèmes liés à l’enregistrement de João Cancelo.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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