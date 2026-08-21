Martin Keown évalue la place de Max Dowman dans l’équipe première d’Arsenal

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Martin Keown évalue la place de Max Dowman dans l’équipe première d’Arsenal

Selon la légende d’Arsenal Martin Keown, le jeune talent du club Max Dowman progresse plus rapidement que prévu et se tient prêt à vivre une saison importante avec l’équipe première dirigée par Mikel Arteta. Après avoir marqué l’histoire à seulement 16 ans dans le sprint final décisif de la course au titre la saison dernière, le joueur devrait devenir un élément important de l’équipe cette année. GOAL.com l’a rapporté. Cette information est rapportée par Goal.com.

Le jeune joueur, qui évolue au poste de milieu offensif, a fait ses débuts chez les professionnels à seulement 15 ans. Il est ensuite devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League anglaise, inscrivant son nom dans les annales du championnat. Lors d’un match dramatique de la saison dernière, son but contre Everton, synonyme de victoire pour son équipe, a une nouvelle fois démontré l’étendue de son talent.

L’ascension fulgurante du jeune talent

Après avoir disputé 13 rencontres toutes compétitions confondues et réalisé une brillante préparation estivale, Dowman occupe une place importante dans les plans de Mikel Arteta pour la nouvelle saison. Dans un entretien accordé à TNT Sports, Martin Keown a souligné que la progression du joueur à un rythme aussi rapide dépassait toutes les prévisions, ajoutant qu’il prenait beaucoup de plaisir à le voir jouer.

« Il n’a que 16 ans et c’est une histoire vraiment remarquable. Il est déjà en avance sur le calendrier prévu. Cette saison pourrait véritablement être un tournant pour lui », a déclaré l’ancien défenseur central d’Arsenal, Keown.

Le statut de champion et la pression

La fin de la disette de titres en championnat d’Arsenal, longue de 22 ans, a définitivement dissipé les doutes des critiques sur les capacités du club dans les moments décisifs. Selon Martin Keown, le fait de conserver son statut de champion en titre apportera à l’équipe un avantage psychologique et une confiance supplémentaires, même si les adversaires feront tout leur possible pour la battre.

Évoquant la pression à laquelle le club sera confronté, l’ancien joueur a souligné que l’équipe devait désormais profiter de son statut et entrer sur le terrain avec encore plus de confiance. Il a également ajouté qu’il fallait éviter de s’inquiéter outre mesure et se concentrer uniquement sur les matches.

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Jahongir Tursunov
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