Une victoire qui ne suffit pas : Flick pointe du doigt une lacune majeure du FC Barcelone

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Une victoire qui ne suffit pas : Flick pointe du doigt une lacune majeure du FC Barcelone

Le club catalan FC Barcelone a entamé la nouvelle saison de La Liga par une victoire éclatante 5-0 à l'extérieur contre Elche. Les doublés de Raphinha et Fermín López, le but de la recrue Adeyemi et les actions décisives de Gordon ont offert 3 points précieux aux Catalans.

Cependant, malgré le score fleuve, l'entraîneur allemand des « Blaugranas » Hans-Dieter Flick a souligné en conférence de presse qu'il n'était pas entièrement satisfait de la performance de ses joueurs et qu'il restait des points à améliorer.

« Nous aurions dû mieux contrôler le ballon en seconde période »

Tout en notant le résultat positif, le technicien n'a pas caché ses réserves sur la maîtrise du jeu :

« Je voulais que nous contrôlions davantage le match, mais Elche a également bien joué. Surtout en seconde période, nous aurions dû avoir plus de possession. Malgré cela, nous avons marqué cinq buts et gardé notre cage inviolée. J'aime le style de jeu que nous avons adopté », a déclaré Flick.

L'entraîneur allemand a également évoqué l'équilibre collectif, ajoutant que les progrès vus à l'entraînement doivent se confirmer en match officiel :

  • Exigence d'unité : « Je vois beaucoup de points positifs à l'entraînement, c'est ce que je veux. Mais nous ne devons pas nous arrêter là, nous devons continuer à progresser. Nous devons agir comme une équipe unie, tant en attaque qu'en défense ».

Prochain test : Le choc contre l'Athletic Bilbao

Un test sérieux attend les Catalans :

  • Date et heure du match : Dans la nuit du 27 au 28 août, le FC Barcelone recevra le club basque de l' Athletic Bilbao à domicile ;

  • Coup d'envoi : Le match débutera à 00:00 heure de Tachkent.

Les hommes de Flick tenteront de poursuivre leur série de victoires lors de leur premier match à domicile.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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