La charnière centrale, formée lors du mercato hivernal de la saison dernière en Premier League, est devenue le pilier le plus fiable de la course au titre. Marc Guéhi, recruté à Crystal Palace, et le leader de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Abdukodir Khusanov se complètent parfaitement et gagnent la reconnaissance des fans.

Le plus surprenant est que Manchester Citya confié le cœur de sa défense précisément au duo Khusanov-Guéhi sans perdre un seul match officiel. Ce tandem agit comme un véritable « mur infranchissable » pour les attaquants adverses.

Concurrence en défense : Aké et Stones sont partis, mais le choix est vaste

Bien que des noms expérimentés comme Nathan Aké et John Stones aient quitté le club suite aux changements estivaux, la concurrence en défense centrale chez les « Citizens » s'est intensifiée :

Principaux prétendants : Abdukodir Khusanov, Josko Gvardiol, Rúben Dias et Marc Guéhi luttent pour une place de titulaire ;

Jeunes talents : Des défenseurs prometteurs comme Juma Bah et Vitor Reis attendent également leur chance.

La révolution tactique de Maresca : les nouveaux rôles des défenseurs

Le nouvel entraîneur de l'équipe, Enzo Maresca, mise sur la polyvalence des joueurs. Lors des deux premiers matchs de la saison, Abdukodir Khusanov a justifié sa place aussi bien comme latéral droit que comme défenseur central.

Lors de la 1ère journée contre Bournemouth, l'entraîneur italien a surpris tout le monde en plaçant le défenseur central Marc Guéhi au poste de milieu défensif (sentinelle) . L'expérience a immédiatement porté ses fruits : Guéhi a marqué le but égalisateur crucial.

Après le match, Maresca a expliqué sa décision ainsi :

« En ce moment, il est important de trouver les bonnes solutions sur le terrain et d'explorer différentes options. Je connais Marc depuis son passage à Crystal Palace et j'ai toujours pensé qu'il pourrait devenir un excellent milieu de terrain. Il faut essayer les idées qui nous viennent à l'esprit. Il a très bien joué à ce nouveau poste et nous a offert une autre option fantastique pour l'avenir », a déclaré Maresca.

« J'étais surpris ! » : Les confidences de Guéhi sur son nouveau rôle

Héros de la rencontre, Marc Guéhi a partagé ses sentiments sur cette décision tactique inattendue :

Une semaine de préparation : « Honnêtement, j'étais très surpris ! C'était juste une idée qui a traversé l'esprit du coach et nous avons travaillé sur ce rôle pendant toute une semaine. L'entraîneur essaie différentes choses et je suis heureux que ce plan ait fonctionné aujourd'hui »;

Soutien sur le terrain : « Le soutien de mes coéquipiers a été d'une grande aide. Avoir devant et à côté de moi des joueurs expérimentés à ce poste, qui me guidaient sans cesse pendant le match, a rendu ma tâche beaucoup plus facile ».

La solidité défensive d'Abdukodir Khusanov et les nouvelles facettes de Guéhi Manchester Citymontre qu'elle devient une équipe encore plus dangereuse et polyvalente sous la direction de son nouvel entraîneur.