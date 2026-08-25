Les rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débat

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Les rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débat

Steve McManaman, ancien ailier du Real Madrid et de Manchester City, a réagi dans une interview exclusive accordée à GOAL aux rumeurs concernant un transfert potentiel d'Erling Haaland vers le club catalan. Les récents changements dans la ligne d'attaque du FC Barcelone et l'avenir du buteur norvégien suscitent de vifs débats au sein de la communauté footballistique. Selon les rapports de presse, ce sujet de transfert est devenu légendaire pour beaucoup. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il s'avère que le FC Barcelone, après avoir remporté un nouveau titre de champion national lors de la saison 2025-2026, a fait ses adieux à deux attaquants expérimentés. Notamment, le prolifique attaquant polonais Robert Lewandowski a quitté la Catalogne en tant qu'agent libre pour poursuivre sa carrière en MLS aux États-Unis. De plus, Ferran Torres, champion du monde avec l'équipe d'Espagne, a rejoint le Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros.

La direction du club, pensant à l'avenir, avait recruté le jeune talent égyptien Hamza Abdelkarim en février dernier. Cependant, à seulement 18 ans, cet attaquant manque encore d'expérience au plus haut niveau. Par conséquent, les limites actuelles de l'attaque centrale de l'équipe n'ont pas échappé aux experts.

Transfert de Haaland et capacités financières

Ces derniers mois, il a également été beaucoup question de l'intérêt pour l'attaquant argentin Julián Álvarez, qui souhaitait jouer pour l'Atlético de Madrid. Il n'est pas exclu que le joueur de 26 ans finisse par rejoindre le Camp Nou. Néanmoins, le nom d'un autre super buteur lié à Manchester City reste dans le viseur des recruteurs.

Erling Haaland, qui a marqué 162 buts en 200 apparitions pour Manchester City, dispose d'un contrat massif avec le club anglais courant jusqu'en 2034. Bien que son contrat actuel soit à long terme, les spéculations sur son avenir ne cessent pas dans la presse anglaise. Surtout après que son père, Alf-Inge Haaland, a laissé entendre que l'option de jouer en Espagne était attrayante, alimentant encore plus les rumeurs de transfert.

L'avis de Steve McManaman

En répondant à la question de savoir si Barcelone élabore un plan à long terme pour acquérir Haaland, Steve McManaman a souligné que tout le monde a en tête le mythe selon lequel l'attaquant norvégien souhaite poursuivre sa carrière en Espagne. Cependant, l'expert a exprimé des doutes quant à la capacité financière du club catalan à réaliser un tel transfert.

Dans son interview pour GOAL, McManaman a déclaré : « Peut-être ont-ils un plan à long terme, je ne sais pas. Tout le monde a ce mythe qu'Erling veut jouer en Espagne. Je pense que la question de savoir si Barcelone peut se permettre d'acheter Erling est un autre problème. Erling est très heureux à City et a signé un contrat énorme l'année dernière ». Néanmoins, l'expert a reconnu que malgré les problèmes rencontrés par la ligne d'attaque des Blaugrana la saison dernière, l'équipe a réussi à remporter le championnat.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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