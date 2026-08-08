Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)

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Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)

Le défenseur de l’équipe nationale d’Ouzbékistan et de Manchester City Abdukodir Husanov a été frappé par un deuil familial. Le grand-père du footballeur, Husan doda, est décédé, a-t-on appris.

À la suite de cette nouvelle, Husanov a quitté le camp d’entraînement de Manchester Cityen Corée du Sud avant la fin du stage et est rentré à Tachkent. Il ne participera pas au match de préparation contre l’Atlético de Madrid, prévu le 9 août.

Il est rentré de Corée du Sud à Tachkent

Selon les informations disponibles, Abdukodir Husanov a appris le décès de son grand-père pendant le stage en Corée du Sud.

Le footballeur a ensuite quitté le camp de l’équipe et rejoint Tachkent pour participer aux funérailles.

Le retour de Husanov à Séoul n’est pas prévu. Il manquera donc le dernier match de Manchester City lors de sa tournée asiatique.

Nous adressons nos sincères condoléances à Abdukodir et à sa famille en cette période douloureuse.

Il ne jouera pas contre l’Atlético

Manchester City disputera le 9 août à Séoul un match amical contre le club espagnol de l’Atlético de Madrid.

Selon les informations officielles du club anglais, la rencontre aura lieu au Seoul World Cup Stadium et débutera à 12 h 00, heure britannique. Il s’agira du troisième et dernier match de Manchester City lors de sa tournée asiatique 2026.

L’équipe a d’abord affronté l’Inter à Hong Kong, puis les K League All-Stars en Corée du Sud.

Husanov participait à cette tournée avec Manchester City, mais il manquera le match contre l’Atlético en raison de ce deuil familial.

Prochaine destination : Manchester

Selon les informations disponibles, Abdukodir Husanov ne retournera pas à Séoul après les funérailles à Tachkent.

Le footballeur devrait s’envoler directement pour Manchester au début de la semaine prochaine et rejoindre les séances de préparation de l’équipe pour la Supercoupe d’Angleterre.

Manchester City disputera encore un match important avant le début de la saison. Le 16 août, l’équipe affrontera Arsenal pour la Supercoupe d’Angleterre, la Community Shield. La rencontre se déroulera au Principality Stadium de Cardiff.

Ainsi, l’absence de Husanov contre l’Atlético ne devrait pas bouleverser sa préparation pour la nouvelle saison. Après être resté auprès de sa famille, le footballeur devrait rentrer en Angleterre et reprendre l’entraînement avec l’équipe.

Une séquence émouvante avec un supporter a également circulé

Une séquence émouvante mettant en scène Husanov après l’un des derniers matchs en Corée du Sud s’est également propagée sur les réseaux sociaux.

On y voit le défenseur ouzbek accepter la demande d’un supporter dans les tribunes et signer son maillot.

Peu après, une nouvelle bien plus douloureuse est toutefois arrivée pour le footballeur, qui a dû rentrer auprès de sa famille.

Nous présentons une nouvelle fois nos sincères condoléances à Abdukodir Husanov et à ses proches. Que la mémoire du défunt soit bénie.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Abdukodir KhusanovManchester CityAtlético de MadridTachkentArsenal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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