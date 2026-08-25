Une nouvelle étoile du Brésil : Manchester City l'achète pour 40 millions d'euros

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Une nouvelle étoile du Brésil : Manchester City l'achète pour 40 millions d'euros

Un géant de la Premier League anglaise Manchester Citypoursuit son activité sur le marché des transferts estival. Selon les informations publiées par le média britannique prestigieux The Athletic les « Citizens » sont en négociations finales pour recruter l'attaquant du club brésilien de Palmeiras Allan Eliaspour un transfert.

Le prometteur footballeur de 22 ans devrait arriver à Manchester dans les prochains jours et signer un contrat officiel après sa visite médicale.

40 millions d'euros et détails du contrat

Les conditions suivantes sont en cours de négociation pour le transfert de l'attaquant brésilien talentueux :

  • Valeur financière : Manchester Citydépensera un total de 40 millions d'euros bonus inclus pour le joueur ;

  • Conditions du contrat : La durée du contrat et les clauses personnelles sont en cours de finalisation entre le club et l'agent du joueur ;

  • État de l'accord : L'accord entre les parties devrait être officiellement conclu dans les prochaines heures.

L'ère Enzo Maresca : Début de saison et renouveau offensif

Pendant la pause estivale, Manchester Citya nommé l'expert italien Enzo Maresca au poste d'entraîneur, qui a débuté la saison avec succès avec un effectif renouvelé :

  • Victoire renversante lors de la 1ère journée : Lors du match d'ouverture de la Premier League, les « Citizens » ont décroché une victoire 2-1 à l'extérieur contre Bournemouth ;

  • Prochain test : Lors de la 2ème journée, les hommes de Maresca affronteront l'équipe londonienne de Crystal Palace ;

  • Besoin tactique : Le staff technique vise à augmenter considérablement la vitesse, le dribble et la concurrence en attaque grâce à Allan Elias.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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