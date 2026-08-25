Les résultats sans précédent obtenus par l'équipe nationale d'Ouzbékistan sur les rings de boxe mondiaux sont au centre de l'attention des médias sportifs internationaux et des experts de premier plan. La Grande-Bretagnevia son média spécialisé Boxing Media a analysé en profondeur les succès phénoménaux de l'école de boxe ouzbèke.

Les analystes soulignent que les victoires sur le ring ne sont pas le fruit du hasard, mais reposent sur une technique de jeu de jambes parfaitement travaillée et une stratégie de mobilité.

«Style ouzbek» : Équilibre sur le ring et angles d'attaque rapides

Le média britannique s'est attardé sur les aspects spécifiques du système d'entraînement de la boxe ouzbèke :

«Dans l'école de boxe d'Ouzbékistan, une attention particulière est accordée au jeu de jambes. Les boxeurs apprennent à se déplacer avec légèreté, à maintenir leur équilibre et à lancer des attaques agiles sous n'importe quel angle. Les athlètes travaillent sans relâche sur des déplacements rapides vers l'avant et l'arrière, des pivots brusques et des petits pas latéraux. Cela leur permet de maîtriser parfaitement l'approche de l'adversaire, l'enchaînement de combinaisons et la sortie de la zone de danger avant que la contre-attaque adverse n'arrive», indique l'analyse du média.

Les experts notent que de nombreux exercices complexes combinent le jeu de jambes avec le «shadow boxing», le travail avec des cônes ou les déplacements avec un partenaire de sparring. Cela apprend au sportif à ne jamais rester statique, à frapper avec précision tout en restant en mouvement constant et à ne pas ancrer ses pieds au sol.

2016–2024 : L'âge d'or de la boxe ouzbèke

Selon la reconnaissance des experts, l'équipe nationale d'Ouzbékistan domine la boxe mondiale depuis 2016 :

Jeux Olympiques de Rio 2016 : Les maîtres ouzbeks des gants de cuir ont remporté 3 médailles d'or, se classant pour la première fois de l'histoire à la 1ère place du classement général par équipes ;

Championnats du monde de Tachkent 2023 : Lors du mondial disputé à domicile, les membres de l'équipe nationale ont décroché 5 médailles d'or ;

Jeux Olympiques de Paris 2024 : Dans 7 catégories de poids masculines, ils ont remporté 5 médailles d'or, enregistrant l'un des résultats les plus élevés de l'histoire de la boxe mondiale.

C'est précisément cette agilité de déplacement et cette intelligence tactique qui font de l'Ouzbékistan le facteur principal qui en a fait la puissance n°1 de la boxe mondiale.