«La dernière fois, il m'a massacré» : Merab Dvalishvili fait une confession honnête

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«La dernière fois, il m'a massacré» : Merab Dvalishvili fait une confession honnête

L'ancien champion de l'UFC Merab Dvalishvili et l'ancien champion Petr Yan Analyse avant la trilogie entre les deux combattants, basée sur les détails du combat décisif prévu pour le 24 octobre lors de l'UFC 333 à Abu Dhabi :

«La dernière fois, il m'a massacré» : Merab Dvalishvili fait une confession honnête avant sa trilogie contre Petr Yan !

L'une des rivalités les plus intenses et sans compromis de l'octogone de l'UFC approche de son point culminant. L'ancien champion Merab Dvalishvili son rival russe de longue date Petr Yan a fait une déclaration inattendue et franche avant leur troisième combat.

Le combattant géorgien n'a pas caché avoir subi de lourds coups lors de leur dernière confrontation et a annoncé qu'il adopterait une stratégie totalement différente pour prendre sa revanche.

«Cette erreur ne se reproduira pas» : La déclaration de Merab

Dvalishvili a évalué ouvertement les difficultés rencontrées lors de son dernier combat contre Petr Yan :

«La dernière fois, Petr Yan m'a presque massacré. C'est pourquoi, cette fois, je ferai tout mon possible pour que cela ne se reproduise pas», a déclaré Dvalishvili.

Cette déclaration témoigne du sérieux et de la prudence avec lesquels le combattant prépare cette trilogie à venir.

1-1 : La trilogie décisive à Abu Dhabi

Le score entre les deux stars reste à égalité :

  • 2023 (Premier combat) : Merab Dvalishvili a remporté la victoire par décision unanime des juges grâce à un nombre record de takedowns et une pression constante ;

  • 2025 (Deuxième combat) : Petr Yan a livré un combat tactiquement parfait, remportant une victoire convaincante lors de la revanche pour égaliser à 1-1 ;

  • 24 octobre 2026 (Trilogie) : Le troisième et dernier combat sera l'un des événements principaux de l'UFC 333 qui se déroulera à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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