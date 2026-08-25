La fonction Virtual Reflector arrive sur le flagship Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung prépare une mise à jour logicielle majeure pour les propriétaires de ses flagships de l'année dernière. Selon Ixbt.com, le smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra bénéficiera de l'une des fonctionnalités avancées initialement prévues pour le modèle de nouvelle génération Galaxy S26 Ultra. Cela permettra aux utilisateurs de prendre des photos de qualité professionnelle sans frais supplémentaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui indique.

Cette nouvelle fonctionnalité a été découverte dans l'application Expert RAW au sein de l'interface One UI 9.0. Baptisée Virtual Reflector, sa fonction principale est d'imiter numériquement les réflecteurs de lumière utilisés par les photographes professionnels en studio. Résultat : même les portraits simples acquièrent une qualité artistique supérieure.

Lumière virtuelle et ses avantages

Grâce à Virtual Reflector, l'utilisateur peut modifier la direction et l'intensité de la lumière pendant ou après la prise de vue. Le système permet également de choisir la teinte de la lumière, par exemple en ajoutant un effet de rayons dorés ou argentés pour donner une touche unique à la photo.

Le contrôle s'effectue via une interface intuitive en forme de cercle. Cela permet d'ajuster l'angle d'incidence de la lumière sur le sujet avec une grande précision. Cette fonction facilite l'équilibrage de la lumière dans des conditions d'éclairage difficiles ou inégales, rendant les portraits beaucoup plus expressifs.

Mise à jour One UI 9.0 et perspectives futures

Les experts soulignent que cette mise à jour logicielle sera déployée dans le cadre des prochaines versions de One UI 9.0. Cette approche fait partie de la stratégie de Samsung visant à doter ses flagships de nouvelles technologies sur le long terme.

Bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait été annoncée, sa présence dans les versions bêta de l'application Expert RAW suggère un lancement imminent. Les propriétaires de Galaxy S25 Ultra pourront bientôt profiter de capacités photo étendues.