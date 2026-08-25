«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole Palmer

Lors de la victoire dramatique 3-2 contre Fulham lors de la 1ère journée de Premier League, le leader principal de Chelsea Cole Palmer a réalisé un véritable récital. La star anglaise de 24 ans a inscrit lors du derby londonien 1 but et 1 passe décisive et est devenu l'un des meilleurs joueurs de la rencontre.

Après le match, l'ancien défenseur de l'équipe d'Angleterre et de Manchester United, désormais consultant pour Sky Sports, Gary Neville a évalué l'état physique et psychologique actuel de Palmer.

«Nous avons vu le vrai Palmer aujourd'hui» : l'analyse de Neville

Gary Neville a souligné que le fait que le jeune milieu de terrain ait été écarté de la sélection anglaise l'a rendu plus fort :

«Peut-être que ne pas être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026 est la meilleure chose qui pouvait arriver à Palmer. C'est peut-être ce qui lui a donné l'impulsion nécessaire alors qu'il traversait une baisse de régime», a déclaré Neville à l'antenne.

L'expert a insisté sur l'importance de surmonter les crises mentales dans une carrière de footballeur :

Garder la motivation : «Il est important de se rappeler chaque jour qu'il faut garder la passion. Il y a des moments dans la carrière d'un joueur où la forme physique disparaît et où tout ne semble plus aussi facile qu'avant»;

Un retour en force : «Aujourd'hui sur le terrain, nous avons revu le Palmer magique d'autrefois. Ses mouvements étaient tout simplement incroyables».

Statistiques et espoirs pour la nouvelle saison

Cole Palmer avait rencontré des difficultés de régularité avec Chelsea la saison dernière :

Chiffres de la saison dernière : 26 matchs disputés en Premier League, 10 buts et 1 passe décisive enregistrés ;

Début de la nouvelle saison : Dès la 1ère journée, il a atteint le ratio «but + passe» et a été le principal artisan de la victoire de son équipe.

Selon les experts, ce retour en forme de Palmer augmente non seulement les chances de Chelsea dans la course au titre en Premier League, mais constitue également une étape cruciale pour retrouver sa place en équipe nationale.