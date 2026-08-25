Le début de la nouvelle saison 2026/2027 de Premier League a commencé par un événement historique et mémorable pour les fans de football ouzbeks. Lors d'un match intense au stade Etihad, Manchester Citya remporté une victoire renversante 2-1 contre Bournemouth.

Titulaire et auteur d'une performance complète et solide jusqu'au coup de sifflet final, le défenseur ouzbek de 22 ans Abduqodir Husanov a attiré l'attention des experts du football mondial. Le prestigieux projet international Rising Stars XI a mis en avant les actions de notre légionnaire via une fiche dédiée, le nommant « étoile montante » de la semaine.

Les chiffres parlent : Précision parfaite et domination absolue

Les données statistiques publiées par le portail d'analyse Rising Stars XI démontrent clairement le haut niveau de jeu affiché par Husanov :

Précision des passes (97 %) : Sur les 90 passes tentées durant toute la rencontre, 87 ont atteint leur cible ;

Construction du jeu : Dans le dernier tiers adverse, 11 passes décisives et tranchantes ont été délivrées, participant activement à l'organisation des attaques de son équipe ;

Gestion du ballon : En 90 minutes, 96 touches de balle lui ont permis de contrôler le rythme du match ;

100 % de duels gagnés : Le défenseur a remporté tous ses duels, aussi bien au sol que dans les airs, 100 % de réussite (aucun duel perdu face aux adversaires) ;

Récupérations : En coupant les attaques adverses, il a récupéré le ballon 6 fois pour son équipe ;

Note globale : Les performances de Husanov lors de ce match ont été évaluées par le projet avec une note de 7,7 .

Le classement deManchester City

Grâce à cette victoire, les hommes de Pep Guardiola entament la saison avec les 3 points prévus :

Classement : Après la 1ère journée, Manchester Cityoccupe la 7e place du classement de Premier League selon la différence de buts ;

Bournemouth : L'équipe adverse, battue, se classe à la 13e position.

La performance parfaite d'Abduqodir Husanov dans l'un des meilleurs championnats et clubs au monde confirme que sa place dans le onze de départ est de plus en plus solide.