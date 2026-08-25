Le smartphone Huawei Pura X View sera commercialisé le 7 septembre

Huawei a officiellement annoncé la date de sortie de son nouveau produit phare, le smartphone Pura X View. Selon ixbt.com, le responsable de l'activité grand public de l'entreprise, He Gang, a confirmé lors de la présentation que ce gadget très attendu serait disponible pour les acheteurs à partir du 7 septembre de cette année. Le jour de cette présentation, Huawei dévoilera également un autre appareil majeur : le smartphone pliable Mate XT 2. C'est ce que rapporte l'information transmise.

Le nouveau Pura X View se distingue sur le marché par son design monobloc unique et son rapport d'écran inhabituel. Le fabricant souligne qu'il s'agit du premier smartphone monobloc à écran large intégrant des solutions technologiques avancées. L'appareil est équipé d'un panneau unique de 6,39 pouces de diagonale, avec un rapport d'aspect de 16:9,5.

Écran record et bordures ultra-fines

L'un des points forts du design du smartphone est son rapport écran/corps. Selon la source, ce chiffre atteint un niveau record de 96,1 %. L'épaisseur des bordures noires autour de l'écran est de seulement 1,05 mm sur les quatre côtés, offrant un effet d'immersion totale lors de l'utilisation.

De plus, l'intégration d'une immense source d'alimentation dans un boîtier aussi fin a été saluée par les experts. Le Pura X View est doté d'une batterie robuste de 7000 mAh. Malgré cela, l'épaisseur du boîtier du smartphone n'est que de 6,68 mm pour un poids total de 201 grammes.

Logiciel et capacités de stockage

L'appareil fonctionne sous HarmonyOS 7, le système d'exploitation propriétaire de Huawei. Cela garantit une interface ultra-rapide et une intégration parfaite avec les autres appareils de l'écosystème. Les utilisateurs disposent de vastes options de stockage, la capacité de mémoire interne maximale atteignant 1 TB.

Actuellement, selon ixbt.com, le nouveau fleuron est disponible en précommande avec trois configurations de mémoire et quatre variantes de couleurs. Lors du lancement officiel, Huawei devrait révéler les détails techniques restants ainsi que les prix exacts du smartphone.