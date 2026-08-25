Méga-transfert de City : Ayoub Bouaddi passe sa visite médicale pour remplacer Rodri

L'un des plus gros transferts du mercato estival est officiellement entré dans sa phase finale. Selon les informations communiquées par l'insider et journaliste renommé Fabrizio Romano le brillant milieu de terrain marocain du LOSC Lille Ayoub Bouaddi a passé avec succès sa visite médicale pourManchester City.

Tous les contrats et documents officiels entre les clubs ont été signés, et l'officialisation du transfert est attendue dans les prochaines heures.

95+5 millions d'euros : Les détails du transfert

L'équipe de Pep Guardiola a débloqué une somme importante pour le talent marocain :

Montant de base : Le club français du LOSC Lille percevra une somme garantie de 95 millions d'euros pour la vente du joueur ;

Bonus : L'accord prévoit des bonus supplémentaires basés sur les performances du joueur à hauteur de 5 millions d'euros ; Valeur totale :

Ainsi, la valeur totale de l'opération atteint 100 millions d'euros. Le départ de Rodri et le nouveau cœur de Manchester City

Ce transfert retentissant n'est pas le fruit du hasard : Rodri au FC Barcelone :Manchester City

devait combler de toute urgence le vide laissé au milieu de terrain après la vente de son leader et vainqueur du Ballon d'Or, Rodri, au FC Barcelone.