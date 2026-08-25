Méga-transfert de City : Ayoub Bouaddi passe sa visite médicale pour remplacer Rodri

·3·Sport
Méga-transfert de City : Ayoub Bouaddi passe sa visite médicale pour remplacer Rodri

L'un des plus gros transferts du mercato estival est officiellement entré dans sa phase finale. Selon les informations communiquées par l'insider et journaliste renommé Fabrizio Romano le brillant milieu de terrain marocain du LOSC Lille Ayoub Bouaddi a passé avec succès sa visite médicale pourManchester City.

Tous les contrats et documents officiels entre les clubs ont été signés, et l'officialisation du transfert est attendue dans les prochaines heures.

95+5 millions d'euros : Les détails du transfert

L'équipe de Pep Guardiola a débloqué une somme importante pour le talent marocain :

  • Montant de base : Le club français du LOSC Lille percevra une somme garantie de 95 millions d'euros pour la vente du joueur ;

  • Bonus : L'accord prévoit des bonus supplémentaires basés sur les performances du joueur à hauteur de 5 millions d'euros ; Valeur totale :

  • Ainsi, la valeur totale de l'opération atteint 100 millions d'euros. Le départ de Rodri et le nouveau cœur de Manchester City

Ce transfert retentissant n'est pas le fruit du hasard : Rodri au FC Barcelone :Manchester City

devait combler de toute urgence le vide laissé au milieu de terrain après la vente de son leader et vainqueur du Ballon d'Or, Rodri, au FC Barcelone.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«La dernière fois, il m'a massacré» : Merab Dvalishvili fait une confession honnête«La dernière fois, il m'a massacré» : Merab Dvalishvili fait une confession honnêteAujourd'hui, 12:32«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole Palmer«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole PalmerAujourd'hui, 12:29Les rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatLes rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatAujourd'hui, 12:13Soirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journéeSoirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journéeAujourd'hui, 10:44Islam Makhachev révèle le secret de sa victoire difficile contre Ian GarryIslam Makhachev révèle le secret de sa victoire difficile contre Ian GarryAujourd'hui, 10:40Brian Madjo : Erling Haaland comme modèle et l’avenir de l’équipe d’AngleterreBrian Madjo : Erling Haaland comme modèle et l’avenir de l’équipe d’AngleterreAujourd'hui, 10:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane