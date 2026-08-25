Méga-transfert de City : Ayoub Bouaddi passe sa visite médicale pour remplacer Rodri
L'un des plus gros transferts du mercato estival est officiellement entré dans sa phase finale. Selon les informations communiquées par l'insider et journaliste renommé Fabrizio Romano le brillant milieu de terrain marocain du LOSC Lille Ayoub Bouaddi a passé avec succès sa visite médicale pourManchester City.
Tous les contrats et documents officiels entre les clubs ont été signés, et l'officialisation du transfert est attendue dans les prochaines heures.
95+5 millions d'euros : Les détails du transfert
L'équipe de Pep Guardiola a débloqué une somme importante pour le talent marocain :
Montant de base : Le club français du LOSC Lille percevra une somme garantie de 95 millions d'euros pour la vente du joueur ;
Bonus : L'accord prévoit des bonus supplémentaires basés sur les performances du joueur à hauteur de 5 millions d'euros ; Valeur totale :
Ainsi, la valeur totale de l'opération atteint 100 millions d'euros. Le départ de Rodri et le nouveau cœur de Manchester City
Ce transfert retentissant n'est pas le fruit du hasard : Rodri au FC Barcelone :Manchester City
devait combler de toute urgence le vide laissé au milieu de terrain après la vente de son leader et vainqueur du Ballon d'Or, Rodri, au FC Barcelone.
Nouveau leader : Pep Guardiola a identifié Ayoub Bouaddi comme le candidat idéal pour diriger l'entrejeu, et la direction du club a finalisé le transfert rapidement.» o‘z yetakchi yarim himoyachisi va «Oltin to‘p» sohibi Rodrining Kataloniyaning «Barselona» klubiga sotilishi ortidan maydon markazida paydo bo‘lgan katta bo‘shliqni zudlik bilan to‘ldirishi lozim edi;
Yangi yetakchi: Pep Gvardiola aynan Ayub Buaddini jamoa markaziy maydonini boshqara oladigan asosiy nomzod sifatida tanladi va klub rahbariyati transferni tezkorlik bilan yakunladi.
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