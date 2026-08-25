Des chiens impressionnent tout le monde lors d'un championnat de surf en Californie

Le championnat annuel organisé sur les côtes nord de la Californie, Championnat mondial de surf pour chiens a une fois de plus ravi les spectateurs. Des chiens de toutes races et tailles ont surfé sur les vagues de l'océan Pacifique, captivant l'attention de centaines de visiteurs.

La compétition, organisée pour la 10e fois, s'est déroulée à environ 22 kilomètres au sud de San Francisco, sur la côte de l'océan Pacifique . Des représentants de diverses races, des petits épagneuls aux grands labradors, y ont participé pour démontrer leurs talents de surfeurs.

Les juges ont évalué les chiens en fonction de leur temps d'équilibre sur la planche, de la taille des vagues conquises et de leur assurance lors de la glisse.

À l'occasion du 10e anniversaire de la compétition, l'événement a proposé non seulement des épreuves passionnantes, mais aussi une campagne d'adoption d'animaux de compagnie. Des initiatives de collecte de fonds pour des organisations locales de protection des animaux ont également été organisées.

Vêtus de gilets de sauvetage colorés, les chiens ont été guidés vers les vagues par leurs propriétaires. Alors qu'ils glissaient vers le rivage sur leurs planches, chaque prouesse réussie était saluée par les applaudissements et les acclamations joyeuses de la foule.

Sofia Sedlovski, habitante de Huntington Beach, a raconté une anecdote amusante sur son pinscher nain, Rusty. Au départ, elle n'avait mis Rusty sur une planche de surf que pour prendre des photos lorsqu'il était chiot. Mais le chien ne voulait plus descendre et a fini par conquérir sa première vague avec succès, surprenant tout le monde.