Démission à «Kattaqo‘rg‘on»: l'entraîneur russe limogé en raison des résultats

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Démission à «Kattaqo‘rg‘on»: l'entraîneur russe limogé en raison des résultats

Un changement d'entraîneur inattendu survient au sein du club «Kattaqo‘rg‘on», qui lutte pour les premières places de la Pro League ouzbèke et une promotion en Super League. Eurasia Football selon les informations diffusées, la direction du club a décidé de se séparer de l'entraîneur russe de 56 ans Yuriy Utkulbayev après deux défaites consécutives.

Les deux parties mènent actuellement des négociations finales pour résilier le contrat de travail avant son terme et convenir du montant de l'indemnité. Le technicien a déjà été écarté de l'équipe et ne dirige plus les entraînements.

Quelle est la cause de cette démission ?

La décision radicale de la direction du club a été motivée par les résultats négatifs des dernières journées et la qualité de jeu affichée :

  • Défaite contre «Sho‘rtan» : Le 15 août, «Kattaqo‘rg‘on» a perdu 0-1 à l'extérieur contre «Sho‘rtan», l'un de ses concurrents directs, suite à un but encaissé à la 85e minute ;

  • Échec à domicile : Le 21 août, l'équipe s'est inclinée 2-4 devant ses supporters face à «G‘azalkent» ;

  • Mécontentement concernant le style de jeu : La direction du club attendait de Utkulbayev un football offensif et fiable. Cependant, la tentative de proposer un jeu ouvert a conduit à une désorganisation défensive et à quatre buts encaissés.

Les statistiques de Utkulbayev à «Kattaqo‘rg‘on»

Le technicien, qui a travaillé de nombreuses années dans le système du club russe du «Rubin» Kazan, avait été nommé fin mai à la place de Yorqin Nazarov. Sous sa direction, les résultats des 9 matchs de Pro League ont été les suivants :

  • 5 victoires, 1 match nul, 3 défaites;

  • Sur 27 points possibles, 16 points ont été récoltés ;

  • Dans l'unique match de la Coupe d'Ouzbékistan, l'équipe a été éliminée après une défaite 0-3 contre «Paxtakor».

Possibilité de montée en Super League et match décisif contre «Orol»

Malgré le départ de l'entraîneur, la position de «Kattaqo‘rg‘on» au classement reste assez élevée :

  • 3e place : L'équipe occupe la 3e place avec 30 points après 16 journées ;

  • Opportunités réglementaires : Le vainqueur de la Pro League accède directement à la Super League. Les clubs classés de la 2e à la 5e place disputeront des play-offs pour obtenir le droit de jouer un match de barrage contre un représentant de la Super League ;

  • Un grand défi à venir : Le plus intéressant est qu'à la veille de la nomination du nouvel entraîneur, «Kattaqo‘rg‘on» affronte le match le plus difficile de la saison contre le leader du championnat, le club de Noukous «Orol» , qui compte 39 points.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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