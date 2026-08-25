Marc Cucurella fait sa première déclaration après son transfert au Real Madrid

L'un des transferts les plus inattendus de l'été dans le football espagnol et européen est officiellement conclu. Le défenseur du club londonien de Chelsea et de l'équipe nationale d'Espagne Marc Cucurella est devenu membre du Real Madrid. Le 24 août, le « club royal » a officiellement présenté le footballeur de 28 ans au public.

Le latéral expérimenté, qui a rejoint les rangs madrilènes, n'a pas caché ses émotions après la signature du contrat et a adressé un message sincère aux supporters du club.

« Un jour spécial pour ma famille » : les premiers mots de Cucurella

Le footballeur espagnol, portant le maillot du « club royal », a exprimé sa joie ainsi :

« Bonjour, Madridistas ! Je suis très heureux, c'est un jour très spécial pour moi et ma famille. J'ai hâte de vous rencontrer au Santiago Bernabéu. Hala Madrid ! », a déclaré Cucurella.

Le défenseur a affirmé qu'il était prêt à se battre pour les grands trophées avec le superclub madrilène.

De Chelsea à Madrid : une nouvelle concurrence sur le flanc gauche

Le transfert de Marc Cucurella est une étape importante dans le plan du Real Madridpour renforcer la défense sur le flanc gauche :