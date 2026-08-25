Un ex-mari a retenu une femme captive chez lui pendant 5 jours

·396·Monde
Un ex-mari a retenu une femme captive chez lui pendant 5 jours

Dans l'État de Goiás au Brésil, Emiliane Tamira, 24 ans, aurait été retenue captive par son ex-mari pendant cinq jours. Après la disparition d'Emiliane le 17 août, la police a lancé des recherches et l'a retrouvée le 21 août dans une maison louée à Águas Lindas de Goiás, selon VTV News.

Les forces de l'ordre ont découvert la femme enchaînée à un lit avec des cordes et des menottes, le visage recouvert d'un masque entravant sa parole et sa respiration. Selon la victime, son ex-compagnon la maintenait sous l'effet de drogues et ne détachait ses mains que brièvement pour qu'elle puisse manger.

Emiliane a également déclaré avoir subi des brûlures chimiques au niveau de la bouche et des yeux pendant sa captivité. Ces informations reposent pour l'instant principalement sur ses témoignages et font l'objet d'une enquête.

Selon la police, le suspect, Aylton Rodrigues, avait loué la maison à l'avance pour séquestrer son ex-femme et y avait stocké de la nourriture ainsi que d'autres fournitures nécessaires.

Les enquêteurs ont remarqué son comportement inhabituel, ont localisé la maison louée et s'y sont rendus. Le suspect a refusé d'obtempérer aux ordres de la police, a tenté de fuir en voiture, mais a été arrêté plus tard. Un pistolet de 9 mm a également été saisi sur lui.

Selon la police, Aylton a avoué avoir drogué la femme avant de l'emmener dans la maison louée. Emiliane a précisé que le couple avait vécu ensemble pendant près de six ans avant de mettre fin à leur relation en décembre 2025.

La femme a affirmé que son ex-mari ne pouvait accepter la rupture et tentait de garder le contrôle sur sa vie ; l'enquête examine également les motifs probables du crime, notamment la volonté de la forcer à reprendre la relation.

Aylton Rodrigues est actuellement en détention, le tribunal a ordonné son maintien en prison et l'enquête sur l'affaire se poursuit.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le propriétaire d'une voiture couverte de 3400 traces de baisers a été condamné à une amendeLe propriétaire d'une voiture couverte de 3400 traces de baisers a été condamné à une amendeAujourd'hui, 21:16Des scientifiques découvrent un requin qui marche sur le fond marin (vidéo)Des scientifiques découvrent un requin qui marche sur le fond marin (vidéo)Aujourd'hui, 20:52La NASA se prépare à lancer un nouveau télescope spatialLa NASA se prépare à lancer un nouveau télescope spatialAujourd'hui, 20:4755 000 dollars versés pour chaque enfant né55 000 dollars versés pour chaque enfant néAujourd'hui, 19:46Où est conservée la recette secrète vieille de 140 ans d'une boisson célèbre ?Où est conservée la recette secrète vieille de 140 ans d'une boisson célèbre ?Aujourd'hui, 19:25De fortes éruptions solaires ont commencé : l'activité augmente brusquementDe fortes éruptions solaires ont commencé : l'activité augmente brusquementAujourd'hui, 19:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public