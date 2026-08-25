Un ex-mari a retenu une femme captive chez lui pendant 5 jours

Dans l'État de Goiás au Brésil, Emiliane Tamira, 24 ans, aurait été retenue captive par son ex-mari pendant cinq jours. Après la disparition d'Emiliane le 17 août, la police a lancé des recherches et l'a retrouvée le 21 août dans une maison louée à Águas Lindas de Goiás, selon VTV News.

Les forces de l'ordre ont découvert la femme enchaînée à un lit avec des cordes et des menottes, le visage recouvert d'un masque entravant sa parole et sa respiration. Selon la victime, son ex-compagnon la maintenait sous l'effet de drogues et ne détachait ses mains que brièvement pour qu'elle puisse manger.

Emiliane a également déclaré avoir subi des brûlures chimiques au niveau de la bouche et des yeux pendant sa captivité. Ces informations reposent pour l'instant principalement sur ses témoignages et font l'objet d'une enquête.

Selon la police, le suspect, Aylton Rodrigues, avait loué la maison à l'avance pour séquestrer son ex-femme et y avait stocké de la nourriture ainsi que d'autres fournitures nécessaires.

Les enquêteurs ont remarqué son comportement inhabituel, ont localisé la maison louée et s'y sont rendus. Le suspect a refusé d'obtempérer aux ordres de la police, a tenté de fuir en voiture, mais a été arrêté plus tard. Un pistolet de 9 mm a également été saisi sur lui.

Selon la police, Aylton a avoué avoir drogué la femme avant de l'emmener dans la maison louée. Emiliane a précisé que le couple avait vécu ensemble pendant près de six ans avant de mettre fin à leur relation en décembre 2025.

La femme a affirmé que son ex-mari ne pouvait accepter la rupture et tentait de garder le contrôle sur sa vie ; l'enquête examine également les motifs probables du crime, notamment la volonté de la forcer à reprendre la relation.

Aylton Rodrigues est actuellement en détention, le tribunal a ordonné son maintien en prison et l'enquête sur l'affaire se poursuit.