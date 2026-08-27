Le récital de Mbappé au Bernabéu : comment le Real a changé après la causerie à la mi-temps

Dans le cadre de la Liga espagnole, le club du Real Madrid a accueilli sur sa pelouse la formation de la Real Sociedadet a battu ses adversaires sur un score large et convaincant de 4-1. Le grand protagoniste de la rencontre,

Kylian Mbappé, a fait trembler les filets à trois reprises, signant un triplé. Après le match, le milieu de terrain vedette du « club royal » Federico Valverde s'est exprimé avec enthousiasme auprès des journalistes sur le tournant tactique de la seconde période et le talent de Mbappé.

« La discussion à la mi-temps a tout changé »

Valverde a révélé comment l'erreur de l'équipe en première période et les consignes à la pause ont influencé le jeu :

« J'ai vu notre équipe totalement concentrée, cherchant toujours à aller de l'avant. Nous avons très bien bougé sur le terrain, mais après avoir marqué le premier but, nous avons manqué de patience et l'adversaire a réussi à égaliser. La discussion à la mi-temps nous a fait beaucoup de bien, et la seconde période a été vraiment incroyable », a déclaré le milieu uruguayen.

Le joueur a ajouté que dans le vestiaire, c'est surtout la question du pressing qui a été abordée. Si récupérer le ballon dans le camp adverse était difficile en première période, l'équipe a totalement corrigé ce défaut après la pause.

« Mbappé répétera cela de nombreuses fois cette année »

Valverde s'est attardé sur la performance phénoménale de Kylian Mbappé, soulignant comment il faut l'utiliser :

« Incroyable, tout simplement époustouflant ! Nous devons tirer le maximum de son potentiel. Nous devons lui donner le ballon pour qu'il marque et prenne du plaisir. Ce qu'il a montré aujourd'hui sur le terrain, il le répétera encore de nombreuses fois tout au long de la saison ».

Triplé de Mbappé, nouveau but de Vinícius

Le sort du match a été scellé grâce aux actions uniques de la star française :

Les minutes de Mbappé : Kylian a trouvé le chemin des filets de la Real Sociedad aux 40e, 60e et 80e minutes, inscrivant un nouveau triplé éclatant sous les couleurs madrilènes ;

La contribution de Vinícius Júnior : L'autre leader de l'attaque madrilène, Vinícius Júnior, a également inscrit son nom au tableau d'affichage, assurant le score final de 4-1.

Cette large victoire du Real Madrida posé les bases pour la poursuite de leur marche victorieuse cette saison.