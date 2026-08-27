Le récital de Mbappé au Bernabéu : comment le Real a changé après la causerie à la mi-temps

·14·Sport
Le récital de Mbappé au Bernabéu : comment le Real a changé après la causerie à la mi-temps

Dans le cadre de la Liga espagnole, le club du Real Madrid a accueilli sur sa pelouse la formation de la Real Sociedadet a battu ses adversaires sur un score large et convaincant de 4-1. Le grand protagoniste de la rencontre,

Kylian Mbappé, a fait trembler les filets à trois reprises, signant un triplé. Après le match, le milieu de terrain vedette du « club royal » Federico Valverde s'est exprimé avec enthousiasme auprès des journalistes sur le tournant tactique de la seconde période et le talent de Mbappé.

« La discussion à la mi-temps a tout changé »

Valverde a révélé comment l'erreur de l'équipe en première période et les consignes à la pause ont influencé le jeu :

« J'ai vu notre équipe totalement concentrée, cherchant toujours à aller de l'avant. Nous avons très bien bougé sur le terrain, mais après avoir marqué le premier but, nous avons manqué de patience et l'adversaire a réussi à égaliser.

La discussion à la mi-temps nous a fait beaucoup de bien, et la seconde période a été vraiment incroyable », a déclaré le milieu uruguayen.

Le joueur a ajouté que dans le vestiaire, c'est surtout la question du pressing qui a été abordée. Si récupérer le ballon dans le camp adverse était difficile en première période, l'équipe a totalement corrigé ce défaut après la pause.

« Mbappé répétera cela de nombreuses fois cette année »

Valverde s'est attardé sur la performance phénoménale de Kylian Mbappé, soulignant comment il faut l'utiliser :

« Incroyable, tout simplement époustouflant ! Nous devons tirer le maximum de son potentiel. Nous devons lui donner le ballon pour qu'il marque et prenne du plaisir. Ce qu'il a montré aujourd'hui sur le terrain, il le répétera encore de nombreuses fois tout au long de la saison ».

Triplé de Mbappé, nouveau but de Vinícius

Le sort du match a été scellé grâce aux actions uniques de la star française :

  • Les minutes de Mbappé : Kylian a trouvé le chemin des filets de la Real Sociedad aux 40e, 60e et 80e minutes, inscrivant un nouveau triplé éclatant sous les couleurs madrilènes ;

  • La contribution de Vinícius Júnior : L'autre leader de l'attaque madrilène, Vinícius Júnior, a également inscrit son nom au tableau d'affichage, assurant le score final de 4-1.

Cette large victoire du Real Madrida posé les bases pour la poursuite de leur marche victorieuse cette saison.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Coup de théâtre en Premier League : Newcastle annonce le transfert d'un milieu de Manchester CityCoup de théâtre en Premier League : Newcastle annonce le transfert d'un milieu de Manchester CityAujourd'hui, 05:57Fenerbahçe, l'AEK et Viking en phase de ligue de la Ligue des championsFenerbahçe, l'AEK et Viking en phase de ligue de la Ligue des championsAujourd'hui, 05:48Le Real Madrid s'impose avec autorité face à la Real SociedadLe Real Madrid s'impose avec autorité face à la Real SociedadAujourd'hui, 02:12Qu'a révélé Ruzikul Berdiyev après la défaite contre le Qizilqum ?Qu'a révélé Ruzikul Berdiyev après la défaite contre le Qizilqum ?Hier, 23:32Test contre Nasaf dans 3 jours : après la victoire sur Mash'al, que révèle Temur Kapadze ?Test contre Nasaf dans 3 jours : après la victoire sur Mash'al, que révèle Temur Kapadze ?Hier, 23:20Les compositions officielles pour le match Real Madrid - Real Sociedad !Les compositions officielles pour le match Real Madrid - Real Sociedad !Hier, 23:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)