Boxeurs ouzbeks à Iakoutsk : qui sont les adversaires de Tursunov et G‘oyibov ? (Carte complète)

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Boxeurs ouzbeks à Iakoutsk : qui sont les adversaires de Tursunov et G‘oyibov ? (Carte complète)

La prochaine soirée de boxe professionnelle prestigieuse, organisée par l'International Boxing Association (IBA), se déroulera à Iakoutsk, en Fédération de Russie.

Le 30 août, au magnifique « Triumph Sports Complex » cette soirée de combats revêt une importance particulière pour les fans de boxe ouzbeks, car deux de nos compatriotes y monteront sur le ring pour des duels cruciaux face aux boxeurs locaux.

Mujibillo Tursunov face au finaliste du WBC

L'un des combats les plus attendus et centraux de la compétition verra la participation de Mujibillo Tursunov :

  • Adversaire — Pavel Fedorov : Ayant fait preuve d'une grande maîtrise en tant que finaliste du Grand Prix WBC 2025, Tursunov affrontera dans le cadre de ce tournoi le boxeur russe expérimenté Pavel Fedorov ;

  • Combat de classement important : Pour le boxeur ouzbek, cette victoire est décisive pour renforcer sa position sur la scène internationale et franchir une nouvelle étape vers les ceintures de champion.

Un nouveau duel acharné pour Nodirbek G‘oyibov

Un autre de nos représentants qui montera sur le ring lors de cette soirée Nodirbek G‘oyibov est également confronté à un défi complexe :

  • Confrontation avec Vasilev : G‘oyibov livrera un combat sur le ring de Iakoutsk contre le représentant du pays hôte Stanislav Vasilev;

  • Pression et talent : Ce duel, qui se déroulera sous la pression des supporters locaux, sera un examen important pour la poursuite de la carrière professionnelle de Nodirbek.

Boxeurs ouzbeks à Iakoutsk : qui sont les adversaires de Tursunov et G‘oyibov ? (Carte complète)

Lors de cette soirée du 30 août, le talent et les séries de victoires des boxeurs ouzbeks seront au centre de l'attention des fans.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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