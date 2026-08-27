5 buts : Tottenham écrase Charlton, débuts en fanfare pour Savio

Dans le cadre du 2e tour de la Carabao Cup, Tottenham Hotspur a accueilli le club de division inférieure Charlton Athletic dans son magnifique stade londonien. Le derby de la capitale a été largement dominé par les hommes d'Ange Postecoglou et s'est soldé par une large victoire 5-1 au coup de sifflet final.

Tout au long de la rencontre, le style offensif de Tottenhama déstabilisé la défense adverse, tandis que l'éclat du débutant Savio a été un véritable cadeau pour les fans des Spurs.

Première mi-temps : Moore et Solanke frappent

Prenant l'initiative dès le début, les hôtes ont multiplié les occasions, mais l'ouverture du score n'est intervenue qu'avant la pause :

Le succès de Mikey Moore : À la 41e minute, le jeune talent Mikey Moore a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage à Tottenham (1-0) ;

Le but de Dominic Solanke : Dans le temps additionnel de la première période, la nouvelle recrue Dominic Solanke a fait étalage de son talent pour doubler la mise, permettant aux Spurs de rentrer aux vestiaires sereinement (2-0).

Seconde mi-temps : La tête de Danso et le récital de Savio

En seconde période, Tottenham n'a pas relâché la pression. Le staff technique a procédé à des rotations pour apporter du sang neuf :

Les débuts de Kevin Danso : Entré en jeu, le défenseur Kevin Danso a propulsé le ballon au fond des filets d'une tête sur corner à la 67e minute, alourdissant le score (3-0) ;

Le show Savio : Entré à la 71e minute à la place de Dominic Solanke, l'ailier brésilien Savio est devenu le héros de la fin de match : Premier but : À la 82e minute, Savio a inscrit son premier but sous les couleurs de Tottenham, sous les acclamations du public (4-0) ; Passeur décisif : Trois minutes plus tard, Savio a percé sur l'aile gauche pour servir Ben Davies, couronnant ainsi ses débuts par une passe décisive (5-0).



Le but de consolation de Charlton et le protocole officiel

Les visiteurs n'ont pu répondre que par un seul but en fin de match :

But de Lloyd Jones : À la 87e minute, le défenseur de Charlton Lloyd Jones a marqué sur coup franc pour fixer le score final (5-1).

Carabao Cup. 2e tour

Tottenham — Charlton 5-1

Buts : Moore (41), Solanke (45), Danso (67), Savio (82), Davies (85) — Jones (87).

Compositions :