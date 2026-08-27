5 buts : Tottenham écrase Charlton, débuts en fanfare pour Savio

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5 buts : Tottenham écrase Charlton, débuts en fanfare pour Savio

Dans le cadre du 2e tour de la Carabao Cup, Tottenham Hotspur a accueilli le club de division inférieure Charlton Athletic dans son magnifique stade londonien. Le derby de la capitale a été largement dominé par les hommes d'Ange Postecoglou et s'est soldé par une large victoire 5-1 au coup de sifflet final.

Tout au long de la rencontre, le style offensif de Tottenhama déstabilisé la défense adverse, tandis que l'éclat du débutant Savio a été un véritable cadeau pour les fans des Spurs.

Première mi-temps : Moore et Solanke frappent

Prenant l'initiative dès le début, les hôtes ont multiplié les occasions, mais l'ouverture du score n'est intervenue qu'avant la pause :

  • Le succès de Mikey Moore : À la 41e minute, le jeune talent Mikey Moore a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage à Tottenham (1-0) ;

  • Le but de Dominic Solanke : Dans le temps additionnel de la première période, la nouvelle recrue Dominic Solanke a fait étalage de son talent pour doubler la mise, permettant aux Spurs de rentrer aux vestiaires sereinement (2-0).

Seconde mi-temps : La tête de Danso et le récital de Savio

En seconde période, Tottenham n'a pas relâché la pression. Le staff technique a procédé à des rotations pour apporter du sang neuf :

  • Les débuts de Kevin Danso : Entré en jeu, le défenseur Kevin Danso a propulsé le ballon au fond des filets d'une tête sur corner à la 67e minute, alourdissant le score (3-0) ;

  • Le show Savio : Entré à la 71e minute à la place de Dominic Solanke, l'ailier brésilien Savio est devenu le héros de la fin de match :

    • Premier but : À la 82e minute, Savio a inscrit son premier but sous les couleurs de Tottenham, sous les acclamations du public (4-0) ;

    • Passeur décisif : Trois minutes plus tard, Savio a percé sur l'aile gauche pour servir Ben Davies, couronnant ainsi ses débuts par une passe décisive (5-0).

Le but de consolation de Charlton et le protocole officiel

Les visiteurs n'ont pu répondre que par un seul but en fin de match :

  • But de Lloyd Jones : À la 87e minute, le défenseur de Charlton Lloyd Jones a marqué sur coup franc pour fixer le score final (5-1).

Carabao Cup. 2e tour

Tottenham — Charlton 5-1

Buts : Moore (41), Solanke (45), Danso (67), Savio (82), Davies (85) — Jones (87).

Compositions :

  • Tottenham : Antonin Kinsky, Archie Gray, Jan-Paul van Hecke (Micky van de Ven, 64), Ben Davies, Destiny Udogie (Kevin Danso, 65), Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur (Pedro Porro, 65), Matheus Fernandes, Mathys Tel (Luca Williams-Barnett, 78), Dominic Solanke (Savio, 71), Mikey Moore.

  • Charlton : Tiernan Brooks, Shichendje Collins (Danny McNamara, 15), Billy Koumetio (Lloyd Jones, 15), Ivan Mesik, Nathan Asiimwe, Harvey Knibbs (Alan Mwamba, 66), Timothy Ouma (Miles Leaburn, 66), Robert Apter, Greg Docherty, Millenik Alli (Joe Rankin-Costello, 66), Mika Mbick.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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