Un nouveau transfert majeur de ce mercato estival en Premier League a été officiellement annoncé. Le service de presse du club de Manchester Citya confirmé le transfert du milieu de terrain central espagnol de 24 ans, Nico Gonzálezvers Newcastle United. Le talentueux milieu de terrain, qui a signé un contrat à long terme avec les « Magpies », portera le

numéro 6 dans sa nouvelle équipe. Détails du transfert et accord de 58,5 millions d'euros :

Selon les informations relayées par les médias et les insiders influents, le montant du transfert est le suivant :

Conditions financières :

Newcastle versera 58,5 millions d'euros aux « Citizens » pour s'attacher les services de González ; Renforcement du milieu de terrain :

La direction de Newcastle considère le milieu espagnol comme l'une des figures clés de l'entrejeu pour la nouvelle saison, misant sur sa polyvalence pour renforcer les ambitions du club en coupes d'Europe et en Premier League. De « La Masia » aux sommets de la Premier League :

Nico González est un pur produit de l'une des académies les plus prestigieuses d'Europe :

École du FC Barcelone et FC Porto :

Formé à l'académie du FC Barcelone (« La Masia »), le joueur a ensuite perfectionné son talent au sein du club portugais du FC Porto ; Carrière à Manchester City :

Arrivé chez les « Citizens » en février 2025, le milieu de terrain a disputé un total de41 matchs officiels toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant 2 buts. Désormais, le milieu de 24 ans est attendu comme l'une des pièces maîtresses du projet de Newcastle dirigé par Eddie Howe. maydonga tushib, 2 ta gol muallifiga aylangan edi.

Endilikda 24 yoshli xavbek Eddi Hau boshchiligidagi «Nyukasl» loyihasining asosiy bo‘g‘inlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.