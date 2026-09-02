Drame aux tirs au but : Jahongir O‘rozov marque pour le Rubin

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Drame aux tirs au but : Jahongir O‘rozov marque pour le Rubin

Le match entre Orenbourg et le Rubin, comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe de Russie, a été marqué par une lutte intense et une séance de tirs au but sous tension. Alors que le temps réglementaire s'est soldé par un match nul 1:1, le club de Kazan a pris le dessus lors de la loterie des tirs au but. Cette rencontre a particulièrement attiré l'attention des supporters ouzbeks : le jeune défenseur du Rubin, Jahongir O‘rozov, a débuté le match en tant que titulaire et a largement contribué à cette victoire importante.

90 minutes acharnées : des buts échangés

Dès les premières minutes, la rencontre a été ouverte et disputée :

  • 13e minute : Pour les visiteurs de Kazan, Sive a conclu une attaque rapide pour donner l'avantage au Rubin (0:1) ;

  • 54e minute : Au début de la seconde période, les locaux ont accentué la pression et ont rétabli l'équilibre grâce à une frappe précise de Kasajikov (1:1).

Aucun autre but n'a été marqué dans les minutes restantes et, conformément au règlement de la Coupe, la séance de tirs au but a été nécessaire pour désigner le vainqueur.

Le match complet et le sang-froid d'O‘rozov

Le talentueux défenseur ouzbek Jahongir O‘rozov a bénéficié de la pleine confiance du staff technique lors de ce match :

  • 90 minutes sur le terrain : Le joueur a débuté la rencontre et a agi avec assurance au centre de la défense jusqu'au coup de sifflet final ;

  • Précision aux tirs au but : Lors de la séance où la pression psychologique était à son comble, O‘rozov s'est avancé vers le point de penalty et a marqué avec sang-froid.

Finalement, le club de Kazan a remporté la séance de tirs au but 4:2 et a décroché un point supplémentaire.

Coupe de Russie. Phase de groupes, 3e journée

  • Orenbourg — Rubin 1:1 (tirs au but — 2:4)

  • Buts : Kasajikov (54) — Sive (13).

Ce succès en Coupe et cette détermination lors des tirs au but montrent que la position du jeune légionnaire ouzbek au sein de l'équipe se renforce.

Selon vous, Jahongir O‘rozov pourra-t-il s'imposer comme titulaire en Premier League russe (RPL) grâce à ces performances solides ? Comment évaluez-vous ses chances ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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