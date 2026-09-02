Démission inattendue : Ilyos Zeytullayev et son staff quittent le Bunyodkor

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Démission inattendue : Ilyos Zeytullayev et son staff quittent le Bunyodkor

Un changement majeur et inattendu a eu lieu au sein du club de Tachkent, le Bunyodkor, qui évolue en Super League d'Ouzbékistan. L'entraîneur principal de l'équipe de la capitale, Ilyos Zeytullayev, ainsi que son staff technique composé d'experts étrangers, ont été libérés de leurs fonctions. Le service de presse du club a officiellement annoncé que les deux parties avaient mis fin à leur collaboration par consentement mutuel.

Un départ par consentement mutuel : qui est parti ?

Selon le communiqué officiel publié par le club de Bunyodkor, le staff technique a décidé de démissionner de son propre chef :

  • Ilyos Zeytullayev — entraîneur principal ;

  • Alessandro Spinoglio — entraîneur ;

  • Andres Moauro — entraîneur ;

  • Marko Nikodemo — entraîneur.

La direction du club a exprimé sa gratitude particulière envers les spécialistes qui ont pris en main l'équipe durant une période difficile :

« Nous exprimons notre gratitude à Ilyos Bekirovich et à ses assistants pour leur travail efficace, leurs efforts et leur dévouement pour l'avenir de l'équipe dans des moments difficiles, et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs futures carrières d'entraîneurs. »

Les « Hirondelles » à la recherche d'un nouveau leader : quelle sera la prochaine étape ?

Formé à l'école du football italien, Ilyos Zeytullayev a tenté d'apporter des approches tactiques modernes à l'effectif après avoir pris les rênes du Bunyodkor. Cependant, la concurrence intense en Super League et l'instabilité des résultats obtenus sont considérées comme les principaux facteurs ayant accéléré cette démission.

Pour l'instant, la direction du club n'a pas annoncé qui occupera le poste d'entraîneur principal. La question de savoir si l'équipe sera confiée à des cadres locaux expérimentés ou si le club se tournera à nouveau vers un candidat étranger devrait être clarifiée dans les prochains jours.

Selon vous, la démission d'Ilyos Zeytullayev était-elle la bonne décision pour le Bunyodkor, et quel spécialiste souhaiteriez-vous voir comme nouvel entraîneur pour sortir l'équipe de cette situation difficile ? Laissez vos avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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