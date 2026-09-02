Il a renoncé à des millions : pourquoi Gabriel Jesus a-t-il accepté une baisse de salaire pour rejoindre le FC Barcelone ?

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Il a renoncé à des millions : pourquoi Gabriel Jesus a-t-il accepté une baisse de salaire pour rejoindre le FC Barcelone ?

Le FC Barcelone a renforcé son attaque avec une star expérimentée lors des derniers instants du mercato estival. L'attaquant brésilien de 29 ans, Gabriel Jesus, acheté pour 8,6 millions de livres sterling à Arsenal, a signé un contrat de trois ans avec les Blaugranas. Après l'officialisation, l'attaquant a confié à ESPN les coulisses de ce transfert, évoquant le projet de Hansi Flick et son sacrifice financier pour rejoindre la Catalogne.

« À 29 ans, je ne m'attendais pas à une telle opportunité » : Une offre inattendue

L'attaquant de la sélection brésilienne n'a pas caché que l'intérêt du FC Barcelone fut une surprise totale pour lui :

  • « Si vous m'aviez posé la question il y a un mois, j'aurais dit que les chances étaient très faibles. Je n'aurais jamais imaginé avoir l'opportunité de rejoindre le Barça à 29 ans ;

  • Pour que ce transfert se réalise, j'ai dû faire tout mon possible, mais la direction du FC Barcelone a également joué un rôle crucial », a souligné Jesus.

Un rêve d'enfant au-dessus de l'argent et le facteur Flick

Alors que le club catalan contrôle strictement sa masse salariale en raison du fair-play financier, le sacrifice personnel de l'attaquant brésilien a été déterminant pour la réussite de ce transfert :

  • Concession financière : « J'ai accepté de réduire considérablement mon salaire, mais porter le maillot du FC Barcelone est un rêve de toute une vie ;

  • Recrutement stratégique : Ce contrat de trois ans, conclu pour un montant relativement bas de 8,6 millions de livres, permet à l'entraîneur Hansi Flick d'assurer une rotation de qualité et une forte concurrence en attaque.

Après avoir remporté des titres en Angleterre avec Manchester Cityet être devenu l'un des piliers d'Arsenal, Jesus a désormais l'opportunité de relancer sa carrière en Liga espagnole.

Selon vous, Gabriel Jesus, qui a renoncé à une partie de son salaire pour rejoindre le Barça, parviendra-t-il à s'imposer comme titulaire sous les ordres de Hansi Flick ou restera-t-il un attaquant de complément ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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