Tension dans l'octogone : Song Yadong évalue les actions d'Usman Nurmagomedov

Le combat principal de l'UFC Fight Night 286 à Shanghai a totalement bouleversé l'équilibre des forces dans la catégorie poids coq. La star chinoise Song Yadong a infligé un KO spectaculaire au deuxième round à l'invaincu Umar Nurmagomedovpour signer une victoire retentissante. Cependant, le chaos qui a suivi l'arrêt du combat — lorsque Usman Nurmagomedov a sauté dans la cage pour tenter de s'en prendre au combattant chinois — a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée à BiliBili, Song Yadong a commenté avec impartialité ces moments dramatiques, affirmant qu'il n'avait aucun grief contre le combattant daghestanais.

« Il avait les yeux fermés » : que nous apprend Song Yadong ?

Le combattant chinois a souligné qu'il avait examiné la situation au ralenti et que les interprétations sur Internet concernant une « attaque délibérée » étaient loin de la réalité :

Première réaction et malentendu : « Je n'ai même pas compris d'où venait cet homme — il est apparu devant moi et a bloqué mon chemin. Ensuite, il m'a un peu poussé, alors je l'ai écarté pour continuer mon chemin ;

Esprit de fraternité et réflexe de défense : En regardant le ralenti, on aurait dit qu'il essayait de frapper avec son coude. En réalité, je le comprends parfaitement, car ils sont frères. Inquiet pour l'état de son frère, il a sauté dans la cage et a soudainement vu quelqu'un courir droit sur lui. Bien sûr, dans une telle situation, le réflexe de défense s'active chez n'importe qui. Au ralenti, tout le monde peut voir qu'il avait les yeux fermés ;

Respect mutuel : Avant le combat, nous n'avions pas eu de mots durs, il n'y avait aucune animosité ni insulte. »

Il s'avère qu'Usman Nurmagomedov a lui-même commenté l'incident : « Si j'avais vraiment voulu le frapper, je l'aurais fait », notant que la situation n'était qu'un choc émotionnel et une collision fortuite.

Révolution dans les classements : un nouveau prétendant au titre

La victoire à Shanghai a entraîné des changements significatifs dans le classement UFC :

Song Yadong : Grâce à cette victoire, il a bondi de 3 places dans le classement de la catégorie pour atteindre la 3e position, devenant l'un des principaux prétendants au titre ;

Umar Nurmagomedov: En raison de la première défaite douloureuse de sa carrière, il est passé de la 2e à la 5e place.

La capacité de Song Yadong à combattre avec sang-froid et le respect témoigné envers l'équipe adverse après le combat sont particulièrement salués par les fans.

Selon vous, Umar Nurmagomedov ce KO inattendu a-t-il porté un coup sérieux à ses ambitions de titre ? Song Yadong pourra-t-il remporter la ceinture lors de son prochain combat ? Laissez vos avis et analyses en commentaires !