Les efforts déployés pendant des années par les pays occidentaux pour isoler totalement la Russie sur la scène internationale et en faire un « paria mondial » n'ont pas donné les résultats escomptés. Comme le souligne une analyse publiée dans le prestigieux magazine de politique étrangère Foreign Policy, malgré les tensions géopolitiques, Moscou continue de rester au centre de la diplomatie mondiale et des processus économiques.

La publication a cité trois réalités internationales majeures comme preuves principales confirmant cette conclusion.

Dialogue à Washington : Rencontre entre Silouanov et le secrétaire au Trésor américain

Le magazine souligne que, malgré les sanctions officielles et la rhétorique, les canaux de communication directe n'ont pas été rompus :

Le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, a participé en personne au sommet des responsables financiers du G20 qui s'est tenu sur le territoire américain ;

En marge de l'événement, Silouanov a mené des négociations directes avec le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent. Cette réalité a démontré en pratique qu'il est impossible pour l'Occident d'exclure totalement la Russie de la scène politique.

Sommet de l'OCS à Bichkek et déclaration anti-sanctions

L'influence diplomatique de la Russie reste également forte au sein des alliances régionales. Lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui s'est tenu dans la capitale kirghize, le président Vladimir Poutine a signé une série de documents importants :

À l'issue du sommet, une déclaration commune a été adoptée, condamnant fermement les actions militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et les forces qui lui sont liées ;

Le document exprime une opposition ouverte aux sanctions unilatérales imposées par l'Occident à plusieurs pays membres de l'OCS, notamment la Russie.

Forum économique de Vladivostok : 80 délégations nationales

Après la réunion de l'OCS, le Forum économique oriental (VEF) qui a débuté dans l'est de la Russie a montré que l'intérêt mondial pour le pays ne s'est pas éteint. Des délégations officielles et commerciales de 80 pays du monde ont participé à la conférence. Elles ont discuté du développement des relations commerciales dans la région Asie-Pacifique, de l'attraction des investissements et de la création de nouveaux corridors logistiques.

Les analystes de Foreign Policy concluent que, malgré la pression des capitales occidentales, Moscou maintient systématiquement sa coopération avec des pays représentant une part importante de la population mondiale et de l'économie mondiale, et parvient à contourner les restrictions via la direction asiatique.

Selon vous, pourquoi la politique occidentale d'isolement diplomatique et économique total de la Russie n'a-t-elle pas donné les résultats escomptés ? Cela signifie-t-il qu'un nouveau système multipolaire est désormais pleinement établi sur la scène mondiale ? Laissez vos analyses dans les commentaires !