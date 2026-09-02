Un hommage inédit : en Turquie, la rue où vit Mohamed Salah sera renommée en son honneur

La star mondiale du football Mohamed Salah, arrivée au Trabzonspor en tant qu'agent libre lors du mercato estival, continue de susciter un engouement sans précédent en Turquie. La présence de l'attaquant égyptien dans la ville a été saluée par les autorités locales : la municipalité de Yomra, dans la province de Trabzon, a officiellement proposé de renommer la rue où réside le joueur en son honneur.

« Nous avons fait tout notre possible » : La déclaration officielle du maire

Le maire de Yomra, Mustafa Biyik, a annoncé sur son compte officiel X (anciennement Twitter) que le conseil municipal adopterait prochainement une décision spéciale :

« Mohamed Salah est considéré comme le transfert le plus important de l'histoire du football turc ;

Nous sommes très fiers qu'il vive dans notre district. Une décision du conseil municipal sera bientôt adoptée, et la rue où se trouve la maison de Salah sera rebaptisée 'Rue Mohamed Salah' ;

En tant qu'administration du district, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Maintenant, la balle est dans le camp de Salah. »

Une nouvelle ère et de grands espoirs pour le football turc

Le choix du buteur égyptien de rejoindre le club de Trabzon en tant qu'agent libre a considérablement renforcé le prestige du Trabzonspor et de toute la Süper Lig turque sur la scène mondiale. Le public local et les dirigeants du club estiment que l'arrivée de Salah permettra non seulement à l'équipe de lutter pour le titre en championnat, mais aussi de viser de nouveaux succès en compétitions européennes.

Le renommage de la rue en l'honneur de la star est perçu comme une étape symbolique, mais très forte, pour renforcer le lien entre le joueur, le club et la ville.

Selon vous, le fait de nommer une rue en l'honneur d'un joueur lui impose-t-il une responsabilité supplémentaire ou une pression psychologique ? Pourra-t-il mener Trabzonspor au titre de champion de Turquie ? Partagez vos avis et pronostics dans les commentaires !