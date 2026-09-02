Huit fois lauréat du Ballon d'Or, devenu le symbole du football moderne, Lionel Messi a officiellement annoncé la fin de sa carrière avec l'équipe nationale d'Argentine. Alors qu'une glorieuse épopée internationale de 21 ans, entamée en 2005, touche à sa fin, les principaux centres de statistiques ont dressé le bilan des records uniques, des trophées remportés et du parcours semé d'embûches du capitaine de l'« Albiceleste » sous le maillot national.

De 2005 à 2026 : 207 matchs et des statistiques époustouflantes

Lionel Messi a évolué avec l'Argentinependant plus de 20 ans en tant que leader incontesté. Ses statistiques en sélection sont devenues des chiffres presque impossibles à égaler dans le football moderne :

207 sélections : Messi est le détenteur absolu du record de matchs joués dans l'histoire du pays, toutes compétitions officielles et matchs amicaux confondus ;

125 buts : L'attaquant a consolidé son statut de meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale ;

68 passes décisives : Grâce aux occasions créées pour ses partenaires, Messi a été directement impliqué dans 193 buts de l'équipe nationale ;

Discipline : Au cours de ses combats acharnés sur le terrain, il a reçu 9 cartons jaunes et 2 cartons rouges sous le maillot national.

Rêves accomplis : 4 trophées majeurs offerts à la nation

Au début de sa carrière, l'étiquette de ne pas pouvoir gagner de grands tournois avec l'équipe nationale a poursuivi Messi pendant de nombreuses années. Cependant, il a lutté avec persévérance et a finalement mené l'Argentine au sommet du football mondial :

Coupe du Monde (2022) : Le titre historique lors du Mondial au Qatar et le trophée attendu depuis 36 ans ;

Copa América (2021 et 2024) : Deux titres de champion consécutifs prouvant sa supériorité sur le continent ;

Finalissima (2022) : Une victoire éclatante à Wembley contre l'Italie, championne d'Europe.

Défaites douloureuses : Larmes versées et finales perdues

Le parcours international de Leo n'est pas fait que de pages dorées. Sa carrière comporte également des coups durs vécus avec des millions de fans argentins :

Finales des Coupes du Monde 2014 et 2026 : Messi a mené l'équipe nationale jusqu'à la finale décisive du Mondial à deux reprises, mais a perdu le titre à un pas de la médaille d'or les deux fois ;

Finale de la Copa América 2016 : Après la séance de tirs au but contre le Chili, Messi avait annoncé sa retraite internationale en raison d'une lourde pression psychologique, avant de revenir plus tard suite à l'affection et aux demandes du peuple.

Laissant derrière lui toutes les victoires, les épreuves amères et les records historiques, Messi a quitté le maillot national avec le statut de légende éternelle.

Selon vous, quel but ou quel tournoi de Lionel Messi avec l'Argentine a laissé la plus grande empreinte dans l'histoire du football ? Après le départ de ce capitaine légendaire, l'« Albiceleste » pourra-t-elle maintenir son statut de leader mondial ? Laissez vos avis dans les commentaires !