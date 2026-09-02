Thriller dramatique : SQB bat BMB aux tirs au but et remporte la Supercoupe

Un thriller dramatique et une parade de stars mondiales à la « Humo Arena » : SQB bat BMB aux tirs au but et remporte pour la première fois la Supercoupe d'Ouzbékistan dont il devient le vainqueur

Le complexe spectaculaire « Humo Arena » de Tachkent a accueilli la finale de la Supercoupe d'Ouzbékistan de futsal 2026. Le choc entre les deux meilleures équipes du pays, SQB et BMB, a offert aux fans une véritable fête avec un festival de buts, un retournement de situation inattendu et une séance de tirs au but. Après un match nul 3-3 au terme du temps réglementaire, les joueurs de SQB ont fait preuve de plus de précision lors de la séance fatidique pour soulever le trophée de la Supercoupe pour la première fois de leur histoire.

3-3 et bataille de nerfs : comment le sort du trophée a-t-il été décidé ?

La rencontre a débuté dès les premières secondes sur un rythme ouvert et offensif. Bien que l'équipe de SQB ait pris deux buts d'avance grâce à une entame rapide, BMB a fait preuve d'une grande volonté pour rétablir l'équilibre :

2e minute : Davlat Ibragimov ouvre le score pour SQB (0-1) ;

27e minute : Timur Salimov trompe le gardien adverse et creuse l'écart (0-2) ;

31e minute : Jan Aldemiro inscrit le premier but de BMB (1-2) ;

32e minute : Une minute plus tard, Bolt renforce l'avantage de SQB (1-3) ;

33e et 35e minutes : La pression constante de BMB porte ses fruits : Aldemiro signe un doublé et Vitor égalise à la 35e minute, poussant le match vers les prolongations et les tirs au but (3-3).

Lors de la loterie des tirs au but, les joueurs de SQB ont gardé leur sang-froid pour s'imposer 4-2.

Supercoupe d'Ouzbékistan — 2026

BMB — SQB 3-3 (tirs au but — 2-4)

Buts : Jan Aldemiro (31, 33), Vitor (35) — Davlat Ibragimov (2), Timur Salimov (27), Bolt (32).

Légendes du football mondial à Tachkent : les stars qui ont remis le trophée

Cette finale restera dans l'histoire non seulement pour l'intensité sur le parquet, mais aussi pour le prestige des invités d'honneur présents en tribune. Pour suivre le match directement depuis la « Humo Arena » et participer à la cérémonie de remise des prix, en Ouzbékistan, des champions du monde, vainqueurs de la Ligue des champions et légendes du football international ont fait le déplacement :

Champions du monde et stars du Mondial : Marco Materazzi, Cristian Zaccardo, Vincenzo Iaquinta (tous vainqueurs de la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie), Jérôme Boateng (vainqueur de la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne) et Wesley Sneijder (Pays-Bas) ;

Icônes du football mondial : Júlio César et Oscar (Brésil), Míchel Salgado (Real Madrid et Espagne), Esteban Cambiasso (Inter et Argentine), Ricardo Quaresma (Porto et Portugal) ainsi que Kevin Kurányi (Allemagne).

La visite de ces légendes du football et leur participation personnelle à la remise des trophées ont transformé cette soirée de futsal à Tachkent en une véritable fête sportive internationale.

Selon vous, SQB a-t-il mérité son premier titre dans cette finale dramatique, ou BMB méritait-il la victoire après son retour au score ? De plus, dans quelle mesure la visite de telles légendes mondiales influence-t-elle le prestige de notre futsal national ? Laissez vos avis dans les commentaires !