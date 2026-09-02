La fin d'une ère : Mourinho réagit au départ de Messi de l'équipe nationale

L'une des plus grandes pages de l'histoire du football mondial a été officiellement tournée. Le capitaine et leader de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messi a annoncé la fin de sa carrière internationale. José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, n'est pas resté indifférent à cet événement historique et a exprimé son respect sincère pour la carrière de son rival de longue date.

« Une carrière inoubliable » : L'hommage et la reconnaissance de Mourinho

En commentant le post d'adieu de Messi sur les réseaux sociaux, le technicien portugais a souligné que la place de la star argentine dans le football mondial est inégalée :

« Félicitations pour cette carrière internationale brillante et inoubliable. La prochaine Copa América et la Coupe du Monde seront totalement différentes. »

Ces mots chaleureux de l'entraîneur, qui a autrefois vécu une rivalité intense lors des Clasicos entre le FC Barcelone et le Real Madrid, ont été perçus par les fans comme un signe de grand respect entre deux géants du football.

Un voyage débuté en 2005 : Les statistiques impressionnantes de Messi

Lionel Messi a fait ses débuts sous le maillot de l'« Albiceleste » en 2005 et a été le leader incontesté de l'équipe nationale pendant plus de 20 ans. Ses statistiques internationales sont devenues un record presque impossible à battre dans le football moderne :

207 sélections : En comptant tous les matchs officiels et amicaux ;

125 buts : Meilleur buteur de l'histoire de la sélection ;

68 passes décisives : Situations à haut risque créées pour ses coéquipiers.

Le rêve accompli : Les trophées remportés

Longtemps critiqué pour son manque de titres avec l'équipe nationale, Messi a conquis tous les sommets possibles lors des dernières années de sa carrière :

2021 et 2024 : Vainqueur de la Copa América ;

2022 : Vainqueur de la Coupe du Monde au Qatar et élu meilleur joueur du tournoi ;

2022 : Vainqueur de la « Finalissima » entre les champions d'Europe et d'Amérique du Sud.

Avec le départ de Lionel Messi, c'est une grande ère qui s'achève non seulement pour l'Argentine, mais pour tout le football mondial. Les prochaines grandes compétitions se dérouleront désormais sans lui.

Selon vous, quel match ou quel but de Lionel Messi avec l'Argentine a laissé la trace la plus indélébile dans l'histoire du football ? L'Albiceleste pourra-t-elle maintenir son statut lors de la prochaine Coupe du Monde sans lui ? Partagez vos avis en commentaires !