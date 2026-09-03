Sindarov donne une évaluation inattendue des émotions de Gukesh

Lors du tournoi de Varsovie Javokhir Sindarov La réaction passionnée de Gukesh Dommaraju après sa victoire contre lui a attiré l'attention dans le monde des échecs. Le grand maître indien n'a pas caché ses sentiments après la victoire et a exprimé ses émotions ouvertement.

Quelque temps plus tard, on a demandé à Javokhir ce qu'il pensait de cette réaction de son adversaire. L'Ouzbek au lieu de critiquer les actions de Gukesh, a essayé de comprendre son état psychologique probable.

Comment Sindarov a-t-il expliqué l'état de Gukesh ?

Selon Javokhir, pour un joueur d'échecs de haut niveau, la pression extérieure et les critiques peuvent augmenter considérablement après des tournois infructueux.

« Si Gukesh fait un mauvais tournoi, tout le monde commence à dire toutes sortes de choses sur son jeu. Peut-être que c'était nécessaire pour lui afin de ressentir de la confiance en soi avant le match pour le titre mondial. »

Sindarov a ainsi évalué les fortes émotions de son adversaire après la victoire comme une réaction psychologique spécifique.

« Je suis aussi très bien préparé mentalement »

Javokhir a souligné qu'il est également prêt psychologiquement pour de telles compétitions majeures.

C'est un facteur particulièrement important dans les échecs de haut niveau. Car le duel entre grands maîtres exige non seulement des combinaisons sur l'échiquier, mais aussi de la pression, de la confiance et une stabilité émotionnelle.

Sindarov a souligné qu'il est habitué depuis l'enfance aux réactions des adversaires après une victoire ou une défaite.

La rivalité d'enfance avec Nodirbek

Javokhir a également évoqué ses années d'enfance passées avec Nodirbek.

« J'ai grandi dans des tournois où les adversaires agissaient toujours ainsi. Dans notre enfance, nous avons beaucoup joué avec Nodirbek. »

Selon Sindarov, dans la rivalité entre eux lors des championnats d'Ouzbékistan, la réaction à la victoire et à la défaite a toujours été intense.

« S'il perdait, je célébrais, et si je perdais, il se réjouissait. C'est pourquoi, pour moi, c'est une situation tout à fait naturelle. »

Pourquoi Sindarov considère-t-il cette situation comme normale ?

Il ressort de la réponse de Javokhir qu'il n'a pas perçu les émotions de Gukesh après la victoire comme une insulte personnelle ou un manque de respect.

Au contraire, le joueur d'échecs ouzbek considère une telle réaction comme une partie naturelle de la compétition. Pour lui, dans l'environnement sportif formé depuis l'enfance, la joie de l'adversaire après une victoire ou sa réaction après une défaite est une chose normale.

Le plus important — la réponse sur l'échiquier

L'attitude de Sindarov montre également un aspect important du sport professionnel : une rivalité intense entre adversaires puissants peut être séparée des relations personnelles.

Dans la partie de Varsovie, Gukesh a gagné et l'a célébré avec beaucoup d'émotion. Javokhir, quant à lui, a accepté la situation de son adversaire avec compréhension.

Ainsi, un autre aspect de la rivalité entre joueurs d'échecs — une lutte acharnée sur l'échiquier, mais une compréhension des émotions de l'adversaire en dehors est ce que la réponse de Sindarov a clairement démontré.