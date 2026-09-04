Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma d'État de la Fédération de Russie et figure clé du parti au pouvoir «Russie unie», a donné une réponse inattendue et très controversée sur les réseaux sociaux lorsqu'on l'a interrogé sur les lois ayant amélioré le niveau de vie des citoyens. Lors d'un débat avec un opposant, le politicien a cité l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'interdiction des enseignes en langues étrangères dans les villes comme les initiatives les plus bénéfiques pour la population. Son explication concernant les restrictions linguistiques a particulièrement attiré l'attention du public.

La question de Bondarenko et le choix controversé de Tolstoï

Le politicien russe et membre du KPRF, Nikolaï Bondarenko, a posé une question directe à Tolstoï, lui demandant de citer «trois lois fortes» promues par «Russie unie» qui auraient réellement «amélioré la situation des citoyens ordinaires» :

L'augmentation de la charge fiscale : Tolstoï a d'abord cité les modifications apportées au Code des impôts, notamment l'augmentation du taux de TVA, qui affecte directement le prix des biens et services pour la population, comme une mesure prise en faveur des citoyens ;

Restrictions sur les enseignes étrangères : Comme deuxième initiative importante, il a mentionné la loi limitant l'utilisation des langues étrangères (principalement l'anglais) sur les devantures de magasins, les publicités de rue et les enseignes, rendant obligatoire l'usage du russe.

«Nous ne sommes pas une colonie» : Choc entre réalité économique et idéologie

En expliquant comment la loi sur la restriction des inscriptions en langues étrangères a amélioré la vie des citoyens, le vice-président a fait un aveu franc et retentissant :

«Les gens ne sont pas devenus riches» : «Les gens ne sont pas devenus plus riches grâce à cela, mais nous ne nous sentons plus comme une colonie», a souligné Tolstoï.

Cette opinion a suscité des débats houleux sur les réseaux sociaux et dans les cercles politiques. Les critiques soulignent qu'à une époque où les prix à la consommation augmentent et où la pression fiscale s'intensifie, justifier les problèmes économiques par des restrictions symboliques n'améliore pas la qualité de vie réelle des gens. De leur côté, les cercles national-conservateurs considèrent ces décisions comme des étapes nécessaires pour protéger la souveraineté et l'identité de l'État.

Selon vous, l'interdiction des enseignes en langues étrangères renforce-t-elle vraiment l'identité nationale, ou est-ce que le plus important pour la population reste le revenu réel et le coût de la vie ? Que pensez-vous du fait de qualifier la hausse des impôts de «loi qui améliore» la vie des citoyens ? Laissez vos avis en commentaires !