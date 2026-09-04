Mirjalol Qosimov : sur la victoire contre « Khorezm » et les occasions manquées

Superligue d'OuzbékistanLors de la 20e journée, l'entraîneur de l'AGMK, Mirjalol Qosimov, a participé à la conférence de presse d'après-match après la victoire importante 1-0 à domicile contre « Khorezm ». Le technicien d'Olmaliq a exprimé des opinions franches et critiques sur l'importance des 3 points récoltés, le problème de conversion des occasions en attaque et l'état psychologique des joueurs.

« Nous n'avons converti qu'une seule occasion sur 5 ou 6 » : Critique des occasions manquées

Tout en soulignant que son équipe a de nouveau produit un football attrayant, Mirjalol Qosimov a insisté sur la nécessité de travailler encore davantage sur la finition :

3 points et un jeu séduisant : « L'essentiel est d'avoir pris les 3 points. C'était un match qui a plu aux supporters. Nous jouions déjà bien lors des rencontres précédentes, mais nous manquions de réalisme devant le but. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu convertir l'une de nos 5 ou 6 occasions franches » ;

« De telles choses sont impardonnables » : « En seconde période, Aziz Xolmurodov a eu à lui seul au moins trois occasions nettes. Nodir et Asad ont également eu des situations très favorables. Franchement, on ne peut pas se permettre de gâcher de telles occasions. Nous travaillons, nous expliquons les choses aux joueurs. J'espère qu'ils en tireront les bonnes conclusions et que nous verrons plus de buts lors des prochains matchs ».

« Si les attaquants ne marquent pas, la sanction en contre-attaque est inévitable » : Mental et arrêts de Ne’matov

L'entraîneur s'est longuement exprimé sur la question des journalistes concernant l'impact des matchs sans but sur le moral des joueurs :

Pas de pression psychologique : « Si cela avait eu un impact négatif sur le moral, nous n'aurions pas créé autant d'occasions. Par exemple, lors du match contre « Nasaf », le gardien adverse Abduvohid Ne’matov a sauvé son équipe de buts tout faits. Le manque de réalisme n'est pas seulement notre problème, c'est une situation fréquente dans le football mondial » ;

Le but, fruit du travail collectif : « Le reste dépend de l'habileté individuelle des joueurs. C'est aussi une question d'expérience. Si les attaquants ne transforment pas les occasions créées, l'adversaire peut facilement nous punir en contre-attaque. Les gars comprennent la situation, ils travaillent dur et je suis convaincu qu'ils seront plus efficaces lors des prochaines journées ».

Ayant mis fin à une série de 3 matchs sans but, l'équipe d'Olmaliq grimpe à la 5e place du classement avec 32 points après cette victoire.

Selon vous, le manque de sang-froid ou la malchance sont-ils la cause des occasions manquées par les attaquants de l'AGMK ? L'équipe de Mirjalol Qosimov peut-elle rattraper les leaders dans la course au titre et au podium ? Laissez vos avis en commentaires !