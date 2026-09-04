Tragédie à Krasnoïarsk : un ours tue deux femmes parties cueillir des champignons

Une tragédie révélant la face sauvage de la nature s'est produite dans la région de Krasnoïarsk, en Russie. Deux femmes âgées, résidentes du village de Podtesovo, sont parties en forêt pour cueillir des champignons et ont été tuées par un ours. Le Comité d'enquête de Russie a publié une déclaration officielle sur cet incident tragique, mettant en garde la population contre la dangerosité de la situation.

Détails principaux de la tragédie :

Lieu de la tragédie : La forêt de taïga près du village de Podtesovo, région de Krasnoïarsk ;

Victimes : Deux femmes âgées de 67 et 73 ans ;

Chronologie des faits : Les femmes sont parties en forêt le 31 août et ne sont pas revenues. Après des recherches immédiates, leurs corps ont été retrouvés le 2 septembre ;

Ampleur des recherches : Une zone de 200 000 mètres carrés de taïga a été minutieusement inspectée par des bénévoles et des secouristes ;

Conclusion de l'enquête : Les corps retrouvés présentent des blessures caractéristiques d'une attaque d'animal sauvage, en l'occurrence un ours.

Deux jours de disparition dans la taïga et une découverte macabre

Selon les médias locaux et le Comité d'enquête, les deux femmes de 67 et 73 ans habitant Podtesovo s'étaient rendues en forêt le 31 août pour la saison des champignons. Cependant, ne les voyant pas revenir à la tombée de la nuit, leurs proches inquiets ont alerté les autorités compétentes.

Malgré les conditions difficiles de la taïga, des bénévoles et des équipes de recherche et de sauvetage ont lancé une opération d'envergure. Le portail NGS24 rapporte qu'environ 200 000 mètres carrés ont été fouillés. Malheureusement, le 2 septembre, deux jours après leur disparition, leurs corps ont été retrouvés dans la forêt, à seulement 3-4 kilomètres du village. Les examens préliminaires ont confirmé qu'une attaque d'ours était la cause du décès.

Avertissement du Comité d'enquête : Évitez les promenades en forêt !

Suite à cette tragédie, le Comité d'enquête a émis un avertissement strict aux habitants et aux visiteurs de la région. L'organisme souligne que l'activité des ours dans les forêts est actuellement extrêmement élevée et exhorte les citoyens à éviter les sorties dans la nature, la cueillette de champignons et de baies, ainsi que les promenades en forêt. De telles rencontres peuvent avoir des conséquences mortelles.

Selon vous, quelles mesures supplémentaires les autorités devraient-elles prendre pour assurer la sécurité des populations dans les zones où l'activité des animaux sauvages, notamment les ours, est en hausse ? Une interdiction totale d'accès aux forêts est-elle une décision appropriée ? Partagez vos avis dans les commentaires !