La chasse aux stars continue : Les agents libres les plus célèbres sans club

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes dans les grands championnats européens, mais les opportunités de renforcer les effectifs ne sont pas totalement terminées pour les clubs. Selon les règles du football international, les joueurs en fin de contrat et ayant le statut d'agent libre peuvent signer avec n'importe quelle équipe en dehors de la période de transfert. Le prestigieux média britannique BBC a publié une liste de stars du football mondial qui n'ont pas de club officiel actuellement, mais qui pourraient attirer l'attention de n'importe quel grand club.

Cette liste comprend des vainqueurs du Ballon d'Or, des multiples lauréats de la Ligue des champions et des transferts les plus coûteux du passé récent.

Légendes du Real et vainqueur du Ballon d'Or : Géants de la défense et de l'attaque

La partie la plus sensationnelle de la liste est composée de vétérans qui étaient jusqu'à récemment des symboles du Real Madrid :

Karim Benzema (dernier club — Al-Ittihad) : Vainqueur du Ballon d'Or 2022 après son aventure enArabie saoudite, il est redevenu agent libre. L'expérience du buteur français est un atout majeur pour toute équipe en quête d'un attaquant ;

Sergio Ramos (Monterrey) : L'ancien capitaine du « club royal » a terminé son passage dans le championnat mexicain et se dit ouvert à de nouveaux défis ;

Daniel Carvajal (Real Madrid) : Le latéral droit titulaire de longue date du club madrilène n'a pas encore choisi de nouveau club après l'expiration de son contrat ;

David Alaba (Real Madrid) : Le défenseur polyvalent autrichien est l'un des candidats les plus solides sur le marché des agents libres.

Stars en quête de renaissance et de nouvelles opportunités : Sancho, Pogba et Sterling

Des stars qui ont secoué le marché des transferts européen il y a quelques années, évaluées à des centaines de millions d'euros, cherchent également un nouveau refuge :

Paul Pogba (Monaco) : Le champion du monde français, de retour au haut niveau après sa suspension, cherche une porte d'entrée dans les grands championnats en tant qu'agent libre ;

Jadon Sancho (Manchester United) : L'ailier, après avoir réglé ses problèmes contractuels avec MU, attend des offres intéressantes pour relancer sa carrière ;

Raheem Sterling (Feyenoord) : L'ancienne star de l'équipe nationale d'Angleterre étudie de nouvelles options après son passage aux Pays-Bas ;

Anthony Martial (Monterrey) : L'attaquant français figure également parmi les joueurs libres.

Technique et créativité : Coutinho, James et d'autres noms célèbres

En outre, la liste comprend un certain nombre de joueurs talentueux qui ont laissé une marque indélébile dans l'élite du football mondial au fil des années :

Philippe Coutinho (Vasco da Gama) et James Rodríguez (Minnesota) : Les deux meneurs de jeu latino-américains conservent toujours un niveau élevé en termes de vision de jeu et de passes inhabituelles ;

Riyad Mahrez (Al-Ahli) : L'ancienne star deManchester City est à nouveau à la croisée des chemins après son passage en Arabie saoudite ;

Jamie Vardy (Cremonese) : Une légende de la Premier League et un avant-centre expérimenté doté d'un véritable instinct de buteur ;

Oleksandr Zinchenko (Ajax) : Un joueur polyvalent capable d'évoluer aussi bien sur le flanc gauche qu'au milieu de terrain ;

Dele Alli (Como) : Le footballeur anglais déterminé à prouver à nouveau son potentiel après ses tentatives en Italie.

Le marché des agents libres peut servir de bouée de sauvetage importante, surtout pour les grands clubs confrontés à des problèmes inattendus en raison de blessures de joueurs au cours de la saison.

Selon vous, lequel de ces agents libres peut encore facilement jouer dans le onze de départ des grands clubs européens ? Pouvez-vous imaginer voir des stars comme Karim Benzema ou Sergio Ramos dans des clubs asiatiques ou ouzbeks ? Laissez vos avis dans les commentaires !