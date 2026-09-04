La progression des jeunes talents ouzbeks vers les terrains européens et russes se poursuit. Le club du Dinamo Makhatchkala, qui évolue en Premier League russe (RPL), a recruté le talentueux latéral gauche de 23 ans de l'Andijon, Mahmud Mahamadjonov, pour renforcer son effectif. Un contrat de 3 ans a été signé avec ce joueur, représentant de la « génération dorée » du football ouzbek.

Ce transfert constitue la première expérience à l'étranger pour Mahamadjonov et est considéré comme une étape cruciale vers l'équipe nationale et les grands championnats européens.

Quel est le montant du transfert ? Rumeurs et chiffres officiels

Les détails financiers de l'accord ont suscité divers débats dans la presse avant le transfert :

Déclaration d'Andijon : Selon les informations officielles du club de la vallée, le club russe a versé pour le transfert de Mahamadjonov une indemnité de 250 000 dollars américains ;

Estimation des médias russes : Le média « Sport24 » avait rapporté que la valeur de l'accord était de 500 000 euros ;

Indicateur « Transfermarkt » : Le portail international prestigieux a évalué ce transfert à 215 000 euros , ce qui correspond parfaitement à la somme officielle annoncée par la direction d'Andijon ;

7 mois d'éclat à Andijon : Bien que Mahmud n'ait joué que sept mois pour le club de la vallée, il a disputé 19 matchs en Superligue et 3 en Coupe d'Ouzbékistan, délivrant 3 passes décisives.

Quand l'intérêt du Dinamo est-il apparu ? Que disent les entraîneurs ?

L'entraîneur principal d'Andijon, Sergey Arslanov, a déclaré dans une interview à Eurasia Football que les Daghestanais suivaient Mahamadjonov depuis longtemps, et que son superbe but contre le Dinamo lors des stages d'hiver avait renforcé cet intérêt.

Les experts évaluent les qualités spécifiques du latéral de 23 ans comme suit :

Sergey Arslanov (entraîneur principal d'Andijon) : « Mahmud peut couvrir tout le flanc gauche seul. Son contrôle de balle du pied gauche, son dribble rapide et sa capacité à éliminer en un contre un sont élevés. De plus, il possède la qualité rare de pouvoir effectuer des touches longues et puissantes » ;

Vadim Abramov (qui l'a coaché au Dinamo Samarcande) : « Il traite le ballon magnifiquement, sait participer à l'attaque, tirer et marquer. Sa résistance physique est très élevée. Cependant, il a un défaut : lorsqu'il est trop absorbé par le jeu, il oublie de redescendre. S'il améliore sa défense positionnelle, il deviendra une immense star » ;

«Sports.ru» conclusion des scouts : Dès 2023, le célèbre projet A2M avait classé Mahamadjonov parmi les talents ouzbeks les plus prometteurs pour la RPL et les clubs européens.

Ligue des champions de l'AFC et but sensationnel contre l'Argentine

L'expérience internationale de Mahmud Mahamadjonov est également riche :

Ligue des champions de l'AFC avec Pakhtakor : Il a disputé 6 matchs dans la compétition la plus prestigieuse du continent, notamment contre l'équipe saoudienne étoilée d'Al-Hilal ;

Souvenir de la Coupe du Monde U-20 : Cette génération, championne d'Asie en 2023, a dignement participé à la Coupe du Monde. Lors du match contre l'Argentine, pays hôte, c'est Mahamadjonov qui a ouvert le score à la 23e minute.

Sur les traces de la génération dorée : « Manchester City», un tremplin vers la RPL et l'Europe

Les jeunes Ouzbeks qui étaient titulaires contre l'Argentine lors de cette Coupe du Monde U-20 évoluent aujourd'hui sur de grandes scènes :

Abdukodir Khusanov : Passé par Energetik-BGU et le club français du RC Lens, il a atteint le géant mondial « Manchester City» et a signé un nouveau contrat jusqu'en 2031 ;

Abbosbek Fayzullaev : Transféré du CSKA au club turc de Başakşehir, il est actuellement dans le viseur du club français de Strasbourg ;

Umarali Rakhmonaliev: Après le Rubin, il s'est qualifié pour la Ligue des champions en tant que champion d'Azerbaïdjan avec Sabail, et est suivi par le club français du RC Lens ;

Jakhongir Urozov et Mahmud Mahamadjonov : Ont commencé à défendre les couleurs du Rubin et du Dinamo Makhatchkala en Premier League russe.

Le départ de Mahamadjonov vers la RPL augmente considérablement ses chances d'être appelé en équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par l'entraîneur Fabio Cannavaro. Comme l'histoire l'a montré, le chemin du tremplin emprunté par Eldor Shomurodov (via la Russie vers la Roma) et Abdukodir Khusanov (via la Biélorussie vers les ligues majeures) ouvre également les portes de l'élite européenne à Mahmud.

Selon vous, Mahmud Mahamadjonov pourra-t-il s'imposer comme titulaire au club de Makhatchkala et devenir bientôt le latéral gauche principal de l'équipe nationale ? Dans quel championnat européen aimeriez-vous le voir après la RPL ? Laissez vos avis dans les commentaires !