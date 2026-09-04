Lugano bat Servette et prend la tête : détails du match

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Lugano bat Servette et prend la tête : détails du match

Lors de la 6e journée de la Super League suisse, les fans de football ont assisté à un véritable thriller. Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Behruz Karimov qui évolue au FC Lugano, a vu son équipe s'imposer 1-0 à domicile face au Servette grâce à un but inscrit à la 90+4e minute. Avec cette victoire, le club, qui n'a pas encore perdu de points, a repris la tête du classement.

Behruz Karimov titulaire : une note élevée pour le défenseur ouzbek

Ce match représente une étape importante pour le jeune talent ouzbek :

  • Première titularisation : Behruz Karimova débuté pour la première fois dans le onze de départ de Lugano et a pleinement justifié la confiance de son entraîneur ;

  • 67 minutes de jeu convaincantes : Le légionnaire ouzbek a été discipliné en défense avant de céder sa place à Zanotti à la 67e minute ;

  • Une note de 7 : Pour son apport offensif, son activité dans les duels et sa discipline tactique, Karimov a été gratifié d'une note méritée de 7,0 par les analystes.

Drame sur penalty et délivrance à la 90+4e

La rencontre à l'AIL Arena a été un test difficile et intense pour les deux équipes :

  • L'occasion manquée du Servette : À la 20e minute, les visiteurs ont eu une occasion en or d'ouvrir le score, mais Mraz a manqué son penalty ;

  • Le but en or d'Ajeti : Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Albian Ajeti, entré en jeu à la 67e minute, a marqué à la 90+4e, offrant les trois points à Lugano.

Classement : 100 % de réussite et leader solitaire

Grâce à cette victoire, Lugano a considérablement renforcé sa position dans le championnat suisse :

  • Retour au sommet : Avec 5 victoires en 5 matchs, Lugano totalise 15 points, dépassant les Young Boys (14 points) pour reprendre la 1ère place ;

  • Un match en retard : Lugano possède encore un match en retard, ce qui renforce son avantage dans la course au titre ;

  • La situation délicate du Servette : Avec 4 points, les visiteurs restent à la 10e place sur 12 équipes.

Super League suisse. 6e journée

Lugano — Servette — 1:0

3 septembre. AIL Arena

But : Albian Ajeti (90+4).

Penalty manqué : Mraz (20, Servette).

Composition de Lugano : Ballmoos, Papadopoulos, Celar, Delcroix, Bislimi, KARIMOV (Zanotti, 67), Kenduchi (Grgic, 46), dos Santos (Pilstrom, 74), Chiminyani (Espinoza, 90+2), Steffen, Moncada (Ajeti, 67).

Selon vous, Behruz Karimov peut-il devenir un titulaire indiscutable à Lugano et remporter le championnat suisse avec son équipe ? Quelles sont vos impressions sur les débuts de notre compatriote dans l'élite européenne ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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