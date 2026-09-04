Nasaf écrase Neftchi avec un score fleuve

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Nasaf écrase Neftchi avec un score fleuve

Nasaf a largement battu Neftchi lors de la 20e journée de la Super League. Dans le match disputé au stade Markaziy de Qarshi, les hôtes ont marqué 6 buts contre 2 pour les visiteurs.

Le score a été ouvert à la 6e minute. Umar Eshmurodov a donné l'avantage à Nasaf. Deux minutes plus tard, Bobir Abdixoliqov a porté le score à 2-0, sur une passe décisive de Sharof Muhitdinov.

À la 22e minute, Sharof Muhitdinov a marqué à son tour, portant l'écart à trois buts. Cette fois, c'est Adenis Shala qui lui a délivré la passe décisive.

Nasaf a trouvé le chemin des filets une nouvelle fois avant la fin de la première mi-temps. À la 40e minute, Adenis Shala a marqué après une passe d'Oybek Rustamov.

Peu après le début de la seconde période, Bobir Abdixoliqov a inscrit son deuxième but de la rencontre. Sharof Muhitdinov a également été passeur sur ce but.

Neftchi a réduit l'écart à la 58e minute. Alisher Odilov a été l'auteur du premier but de son équipe.

Nasaf a marqué un autre but à la 80e minute. Alibek Davronov a profité d'une passe de Sharof Muhitdinov.

Le dernier but du match a été inscrit à la 89e minute. Stipe Peritsa a marqué le deuxième but de Neftchi, sur une passe décisive d'Alisher Odilov.

Ainsi, le match à Qarshi s'est terminé par une victoire 6-2 de Nasaf. L'arbitre principal était Ilgiz Tantashev, assisté d'Andrey Sapenko et Timur Gaynullin. L'arbitre VAR était Asker Najafaliyev et l'AVAR Baxtiyorxo‘ja Shavkatov.

Durant le match, Ikromjon Aliboyev (Neftchi) à la 5e minute, Alibek Davronov (Nasaf) à la 56e minute et Anvarjon G‘ofurov (Neftchi) à la 72e minute ont été avertis.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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