Lionel Messi honorera-t-il son contrat avec l'Inter Miami jusqu'au bout

Ayant mis fin à sa carrière internationale avec l'Argentine, Lionel Messi approche de décisions cruciales concernant son avenir en club. Sous contrat avec l'Inter Miami aux États-Unis, l'attaquant légendaire est lié au club jusqu'en 2028. Selon Goal.com, l'ancienne star de la MLS, Shaka Hislop, a indiqué que l'Argentin pourrait honorer son contrat jusqu'à son terme avant d'occuper un poste d'ambassadeur au sein du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Rappelons que Lionel Messi a rejoint le championnat américain en 2023. Ce transfert, rendu possible grâce aux efforts de l'un des propriétaires de l'Inter Miami, David Beckham, a marqué un tournant historique pour l'équipe de Floride. Connu pour ses performances éclatantes avec Barcelone, l'attaquant a remporté la Leagues Cup et le MLS Supporters' Shield dès son arrivée aux États-Unis, tout en décrochant plusieurs titres de MVP et en remplissant les stades sous les acclamations des fans.

Plans futurs et conditions contractuelles

La direction de l'Inter Miami a réussi à prolonger l'accord initial conclu avec Lionel Messi. Néanmoins, en raison de l'âge et de la condition physique du joueur, des questions se posent régulièrement sur le respect total de ce contrat. Le joueur le plus titré de l'histoire du football a mis un terme à sa carrière en sélection après 207 matchs pour se concentrer exclusivement sur son club.

Lionel Messi continue de démontrer son haut niveau sur le terrain. Lors d'une rencontre contre Montréal, son équipe s'est imposée 7-1, l'attaquant inscrivant quatre buts à son actif. Il évolue aux côtés de ses amis proches Luis Suárez et Rodrigo De Paul. Des rumeurs circulent également sur une possible arrivée de son ancien coéquipier Neymar aux États-Unis, ce qui reformerait le légendaire trio MSN.

Selon Shaka Hislop, Messi poursuivra sa carrière aux États-Unis

L'expert en football et ancien gardien du FC Dallas, Shaka Hislop, affirme que Lionel Messi respectera son contrat jusqu'au bout. Selon lui, l'une des raisons principales est l'implication directe de l'Argentin dans l'ouverture du nouveau stade du club et dans la planification stratégique future.

D'après Hislop, une fois son contrat terminé, Messi passera à un rôle d'ambassadeur au sein du club et restera à Miami. Il s'attend également à ce que l'attaquant termine son contrat sur le terrain si sa condition physique le permet. Parallèlement, en raison de sa retraite internationale et de son âge, il n'est pas attendu qu'il participe à la prochaine Coupe du Monde.