«Si Mourinho m'appelle, j'irai au Real» : La déclaration fracassante de McTominay !

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«Si Mourinho m'appelle, j'irai au Real» : La déclaration fracassante de McTominay !

Scott McTominay, milieu de terrain et moteur du Napoli, a fait sensation en évoquant la possibilité de poursuivre sa carrière en Espagne. L'international écossais a admis qu'il accepterait avec grand intérêt une offre de son ancien mentor, José Mourinho, revenu aux commandes du Real Madrid cet été.

« J'étudierais sérieusement cette option » : Sport.es une réponse fracassante au journal

Selon les informations du prestigieux journal espagnol Sport.es les liens entre le joueur et l'entraîneur restent très forts :

  • Aveux francs : Interrogé sur une éventuelle signature au Real Madrid sous les ordres de José Mourinho, le joueur écossais a répondu sans hésiter : « Si Mourinho m'appelle pour me proposer de rejoindre le Real, j'étudierais cette option très sérieusement » ;

  • Statut de cadre au Napoli : Cette déclaration a suscité de vives réactions en Italie, où le milieu de terrain est devenu en peu de temps un pilier incontournable du milieu de terrain napolitain.

Débuts à Manchester et relation mentor-élève

Le respect mutuel entre McTominay et Mourinho remonte à l'époque d'Old Trafford en 2017 :

  • Le premier pas sous José : Scott a fait ses débuts en équipe première en 2017, lorsque Manchester Unitedétait dirigé par José Mourinho ;

  • Statut de « guerrier favori » : Le technicien portugais a toujours loué la puissance physique, la discipline tactique et l'abnégation de l'Écossais. Aujourd'hui encore, leurs visions tactiques sont parfaitement alignées.

Le retour de Mourinho au Real : 3 victoires en 3 matchs

Le retour sensationnel de José Mourinho au sein du club madrilène cet été a totalement transformé l'atmosphère autour de l'équipe :

  • Début parfait en Liga : Sous la houlette du technicien portugais, le club merengue a remporté ses trois premiers matchs de championnat, affichant un bilan de 100 % ;

  • Besoin de renforcer l'effectif : Adepte d'un style de jeu sans compromis, Mourinho cherche un milieu défensif puissant capable d'exécuter ses idées. C'est un facteur clé qui pourrait rendre le transfert de McTominay possible.

Selon vous, Scott McTominay pourrait-il s'imposer dans la concurrence du milieu de terrain du Real Madrid ? Pensez-vous que José Mourinho fera appel à son ancien protégé ? Donnez votre avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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