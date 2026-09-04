Des pièces de 1 dollar à l'effigie de Trump mises en vente aux États-Unis

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Des pièces de 1 dollar à l'effigie de Trump mises en vente aux États-Unis

De nouvelles pièces de 1 dollar à l'effigie du président Donald Trump ont été mises en vente aux États-Unis. La Monnaie des États-Unis les a émises spécialement à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance du pays.

Sur une face de la pièce dorée figure le portrait de Trump, tandis que l'autre côté représente le sceau présidentiel des États-Unis. Le bouclier du sceau comporte également le chiffre « 250 », faisant référence au 250e anniversaire du pays.

Bien que la valeur nominale de la pièce soit de 1 dollar, un rouleau de 25 pièces est vendu 61 dollars, et un sac contenant 100 pièces est proposé à 154,50 dollars.

Selon la Monnaie des États-Unis, ces pièces ont cours légal. Parallèlement, leur mise en circulation est prévue pour l'automne 2026.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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