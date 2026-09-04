Les Tesla Cybercab seront équipées de la technologie Starlink V5

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Les Tesla Cybercab seront équipées de la technologie Starlink V5

Tesla se prépare à introduire de nouvelles capacités technologiques pour son futur robotaxi autonome, le Cybercab. Selon ixbt.com, ces véhicules futuristes seront directement équipés du système de communication par satellite Starlink V5. Cette innovation renforcera la stabilité du système de conduite autonome du véhicule tout en offrant aux passagers un accès à des services de divertissement de haute qualité pendant le trajet. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Il est à noter que l'intégration de la communication par satellite garantit un accès Internet ininterrompu, même dans les zones où les réseaux cellulaires traditionnels sont faibles ou inexistants. Le PDG de l'entreprise, Elon Musk, souligne que cette technologie permettra aux passagers du Cybercab de regarder des vidéos en format 4K sans aucune interruption pendant le trajet. Cela transformera l'habitacle du véhicule en un véritable cinéma personnel mobile.

Mises à jour techniques et compacité

Le système Starlink V5, élément central du projet, se distingue par ses performances techniques élevées. Selon les données, ce terminal satellite peut atteindre une vitesse de transfert de données supérieure à 375 Mbps. Parallèlement, sa consommation d'énergie n'est que de 35 à 50 watts, ce qui représente une réduction de près de 50 % par rapport aux appareils de la génération précédente, les V4.

Les ingénieurs ont également réussi à réduire considérablement les dimensions de l'antenne de nouvelle génération. Plus précisément, le terminal est 35 % plus compact que le précédent, et son poids a été réduit de 62 %, ne pesant désormais que 1,1 kilogramme. L'installation d'équipements aussi légers et compacts sur la carrosserie du véhicule est techniquement beaucoup plus pratique.

Un pas vers un avenir autonome

L'introduction du système Starlink devient un élément essentiel du concept Cybercab. Ce véhicule est conçu pour une conduite entièrement autonome, sans volant ni pédales traditionnels. Tesla a déjà commencé les tests de ses robotaxis à Austin, et les premiers trajets publics sont prévus pour le 4 septembre.

Selon les experts, la combinaison de ces technologies pourrait radicalement changer la culture d'utilisation des véhicules personnels. Libérés de la tâche de conduire, les passagers pourront consacrer leur temps au repos ou au travail. La sécurité fait également l'objet d'une attention particulière, Tesla ayant récemment publié des vidéos illustrant les derniers tests du Cybercab.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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